İbrahim Sağdıç Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP AKSARAY ESKİL belediye başkan adayı olan İbrahim Sağdıç isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. AKSARAY ESKİL ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan İbrahim Sağdıç isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP AKSARAY ESKİL adayı İbrahim Sağdıç kimdir? BTP AKSARAY ESKİL adayı İbrahim Sağdıç yüzde kaç oy aldı?

İbrahim Sağdıç Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP AKSARAY ESKİL belediye başkan adayı olarak gösterilen İbrahim Sağdıç ESKİL ilçesinde % 0,10 oranında oy almıştır. ESKİL ilçesinde % 0,10 oranında oy olan İbrahim Sağdıç adlı BTP adayı toplamda 10 adet oy sayısına ulaştı.

AKSARAY ESKİL ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.