İbrahim Sever Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP AYDIN KUŞADASI belediye başkan adayı olan İbrahim Sever isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. AYDIN KUŞADASI ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan İbrahim Sever isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP AYDIN KUŞADASI adayı İbrahim Sever kimdir? BTP AYDIN KUŞADASI adayı İbrahim Sever yüzde kaç oy aldı?

İbrahim Sever Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP AYDIN KUŞADASI belediye başkan adayı olarak gösterilen İbrahim Sever KUŞADASI ilçesinde % 0,11 oranında oy almıştır. KUŞADASI ilçesinde % 0,11 oranında oy olan İbrahim Sever adlı BTP adayı toplamda 75 adet oy sayısına ulaştı.

AYDIN KUŞADASI ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.