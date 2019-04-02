İbrahim Sinan Kökçü Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP BİTLİS MUTKİ belediye başkan adayı olan İbrahim Sinan Kökçü isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BİTLİS MUTKİ ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan İbrahim Sinan Kökçü isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP BİTLİS MUTKİ adayı İbrahim Sinan Kökçü kimdir? BTP BİTLİS MUTKİ adayı İbrahim Sinan Kökçü yüzde kaç oy aldı?

İbrahim Sinan Kökçü Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP BİTLİS MUTKİ belediye başkan adayı olarak gösterilen İbrahim Sinan Kökçü MUTKİ ilçesinde % 0,13 oranında oy almıştır. MUTKİ ilçesinde % 0,13 oranında oy olan İbrahim Sinan Kökçü adlı BTP adayı toplamda 2 adet oy sayısına ulaştı.

İbrahim Sinan Kökçü Kimdir?

İbrahim Sinan Kökçü, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde BTP'den Bitlis Mutki Belediye Başkan Adayı oldu.

BİTLİS MUTKİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.