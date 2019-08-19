Haberler» Spor» Haber

İbrahim Sissoko yeniden Eskişehirspor'da

Eskişehirspor, alacaklarına karşılık sözleşmesini tek taraflı fesheden 27 yaşındaki forvet İbrahim Sissoko ile yeniden anlaşarak 1 yıllığına sözleşme imzaladı.

19.08.2019 16:56 İbrahim Sissoko yeniden Eskişehirspor'da
Eskişehirspor, alacaklarına karşılık sözleşmesini tek taraflı fesheden 27 yaşındaki forvet İbrahim Sissoko ile yeniden anlaşarak 1 yıllığına sözleşme imzaladı.
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor, alacaklarına karşılık TFF'ye başvurup sözleşmesini tek taraflı olarak feshederek takımdan ayrılan Fildişi Sahili vatandaşı İbrahim Sissoko ile yeniden anlaştı. Kulübe gelerek Başkan Vekili Mehmet Şimşek ile görüşen Sissoko, kendisini 1 yıllığına siyah-kırmızılı ekibe bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Başkan Vekilimiz Mehmet Şimşek ile bir araya gelen İbrahim Sissoko kendisini 1 yıllığına Eskişehirsporlu yapan sözleşmeye imza attı. İbrahim Sissoko'ya Eskişehirspor'da başarılı bir futbol kariyeri dileriz" denildi.
İbrahim Sissoko, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın da transfer gündeminde yer alıyordu.



Türkiye Futbol Federasyonu, İbrahim Sissoko, Fildişi Sahili, Eskişehirspor, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
18:24   Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu kuraları çekildi
18:22   TFF'den Karabükspor'a puan silme cezası yok
18:21   Minik taraftar bayram harçlığını Başkan Nalbant'a teslim etti
18:18   Alper Potuk'un yeni maaşı ne kadar olacak?
18:12   Türkiye Kupası Birinci Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu
18:09   Son dakika: Alper Potuk sözleşmesinde indirime gitti
18:02   Muğlaspor'da başkanvekili Tahir Ünsal istifa etti