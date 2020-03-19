İbrahim Tatlıses iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı

Geçtiğimiz günlerde bağımsız bir denetim şirketi, İbrahim Tatlıses'e ait Tatlıses Gıda için Şirket Denetleme Raporu hazırladı. Hazırlanan raporda Tatlıses'in şirketinde muhasebe görevlisi olarak çalışan Özlem P. ve Fulya T.'nin şirket kaynaklarını suistimal ettiği, maddi menfaat elde etmek amacıyla görevinden doğan hak ve yetkileri kötüye kullandığı tespit edildi. İki kadın çalışanın milyonluk vurgununun ortaya çıkması sonrası İbrahim Tatlıses'in şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

ŞİRKETİ BİNLERCE LİRA ZARARA UĞRATTI

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; hazırlanan raporda Özlem P.'nin üçüncü şahıslara ödeme yapılmış gibi şirketten para çıkışı yapıp, kestiği makbuzlarla hesabına yaklaşık 1 milyon 192 bin lira geçirdiği belirlenirken, eşi Ayhan P.'yi 13 ay boyunca şirkette çalışmış gibi gösterdiği ve SSK işlemleriyle birlikte şirketi 45 bin lira zarara uğrattığı belirlendi. Özlem P.'nin şirket üzerinden kendisine kiralık araç tahsis ettiği ve bu araca şirket hesabından 28 bin lira ödediği de ortaya çıktı.

EŞİNİ ŞİRKET ÇALIŞANI GİBİ GÖSTERDİ

Yine raporda diğer görevli Fulya T.'nin de başka şahıslara ödeme yapmış gibi gösterip kestiği makbuzlarla hesabına 20 bin dolar geçirdiği belirlenirken, eşi Şahin Burak T.'yi 9 ay boyunca şirkette çalışmış gibi gösterdiği ve 30 bin lira şirketi zarara uğrattığı tespit edildi. Yine Fulya T.'nin bebeğin bakıcısı Emine Ö.'yü de şirkette 21 ay sigortalı gösterip 57 bin lira zarara uğrattığı belirlendi. Tüm bunlara ek olarak şirket üzerinden kendisine kiralık bir araç tahsis etti. Araba için ise şirketin 28 bin lira ödediği ortaya çıktı.

SAVCILIĞA BAŞVURDU

İbrahim Tatlıses rapor sonrası avukatı Hayati Şahin aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Tatlıses'in avukatı Şahin, şirkette görevli Özlem P. ve Fulya T.'nin resmi belgede sahtecilik suçu işlediğini, görevlerini kötüye kullandıklarını ve böylece şirketi dolandırdığını ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Diğer

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