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Erdoğan'ı yanlış anlayan Tatlıses'in anısı alandakileri güldürdü

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, İzmir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte halkı selamladı. AK Parti milletvekili aday adayı olan Tatlıses, Erdoğan'la arasındaki diyaloğu paylaştı. Ünlü türkücü, "Başkan dedi ki 'Kaydın hayırlı olsun' Ben de ses kaydı anladım" dedi. Tatlıses'in anısı ise alandakileri güldürdü.

22.11.2019 16:32 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Erdoğan programda vatandaşlara hitap etti. Cumhurbaşkanı, sanatçı İbrahim Tatlıses ile birlikte partilileri selamladı. Tatlıses, AK Parti üyeliği sürecinde Erdoğan'la yaşadığı sohbeti aktardı. Ünlü türkücü, "Başkan dedi ki 'Kaydın hayırlı olsun' Ben de ses kaydı anladım" şeklinde konuştu.

"ŞARKI OLARAK ANLADIM"

Ziyaret öncesi il başkanlığı binası önünde bekleyen kalabalığa seslenen Erdoğan, gündemle ilgili konuştu. Konuşma sonunda sanatçı ve AK Parti milletvekili aday adayı olan İbrahim Tatlıses, vatandaşları selamlayıp Erdoğan'la arasındaki diyaloğu paylaştı. Tatlıses, "Sayın Başkan dedi ki 'Kaydın hayırlı olsun' Ben de ses kaydı anladım. Anlamamışım şarkı olarak anladım. Onun için Türkiye bizimdir, İzmir bizimdir. Sahip çıkalım yalnız bırakmayalım" dedi.

NE OLMUŞTU?

Daha önce memleketi Şanlıurfa'dan üç kez adaylık başvurusu yapan Tatlıses, 24 Haziran'da yapılan milletvekilliği genel seçimlerinde, İzmir 1'inci bölgeden AK Parti milletvekili aday adayı olmuştu.

Seçimlerden önce AK Parti tarafından yapılan temayül yoklaması için teşkilat turu da yapan ve temayül yoklamasına katılan Tatlıses, aday gösterilmemişti.

İkametgahı İzmir Narlıdere'de bulunan Tatlıses, yerel seçimler öncesi AK Parti'ye üye olmak için resmi başvurusunu yaptı. AK Parti Narlıdere İlçe Başkanlığı'nın üyelik formunu dolduran Tatlıses, meslek bölümüne, ses sanatçısı yazdı.

İbrahim Tatlıses formda 7 çocuğunun bulunduğunu belirttiği aktarıldı. Narlıdere İlçe Teşkilatı, Tatlıses'in üyelik başvurusunu kabul etti.

Erdoğan'ı yanlış anlayan Tatlıses'in anısı alandakileri güldürdü

Recep Tayyip Erdoğan, İbrahim Tatlıses, AK Parti, İzmir, Magazin, Politika, Güncel


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