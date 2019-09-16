İbrahim Tatlıses hakkında açıklamalarda bulunan Kalben kimdir?

Feminist şarkıcı Kalben, bir konseri sırasında dinleyenlerin Haydi Söyle şarkısını seslendirmesini istemesi üzerine sanatçının şarkıyı, Tatlıses'in kadına silah doğrulttuğu gerekçesiyle reddettiği öne sürüldü. Kalben boşandı mı? Kalben şarkıları, hayatı…

KALBEN KİMDİR?

Tam adı Kalben Sağdıç olan sanatçı, 1986 yılında İskenderun'da dünyaya geldi. Müzik ile ilgilenmeye 8 yaşında annesinin aldığı klavye ile başlayan Kalben, 17 yaşında burslu olarak girdiği Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden 21 yaşında mezun oldu. 2008'de, aynı üniversitede, Medya ve Kültürel Çalışmalar üzerine yüksek lisans yaptı. Universal Pictures bünyesinde marka müdürü olarak çalışmaya başladı.

'SADECE' EN ÇOK İZLENEN VİDEO OLDU

Senaryo yazarlığı, editörlük, proje yöneticiliği, reklam yazarlığı, çevirmenlik gibi çeşitli işler de yapan Kalben, 2014'te Sofar Sounds kapsamında Galata'da, sadece gitarıyla verdiği konserden yayınlanan 'Sadece' videosu en çok izlenen videolardan oldu. Çıkardığı Lulu serisi sonrası müzik hayatına başladı. Aşk Kaç Beden Giyer? dizisinde temizlikçi rolünü canlandırdı. Sahne adını taşıyan ilk albümü Kalben, Şubat 2016'da piyasaya çıktı. Kalben, 2016 yılında Berkant Ali İncesaraç ile nikah masasına otursa da çift 1.5 yıl sonra boşandı.

Başarılı ismin; Kalben – 2016, Sonsuza Kadar – 2017 gibi albümlerinin aynı sıra 2016'da 43.Pantene Altın Kelebek Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Solist Adayı oldu ve 1.Radyo Aydın Müzik Ödülleri Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçısı ödülünü aldı. DMC Ödülleri Dijital Satış Ödülü kazandı, 2017 3.Elele Avon Kadın Ödülleri Yılın Şarkıcısı seçildi. 1.Müzikonair Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Kadın Şarkıcı, 17.Magazinci.com Ödülleri Yılın En İyi Albümü, 3.Türkiye Gençlik Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Sanatçı gibi kategorilerde de ödül almaya hak kazandı.