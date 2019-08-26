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İbrahim Tatlıses'in doğduğu mağara müze oluyor

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ziyarete geldiği memleketi Şanlıurfa'da, doğduğu mağaranın turizme kazandırılacağını söyledi.

26.08.2019 14:13
İbrahim Tatlıses'in doğduğu mağara müze oluyor

İbrahim Tatlıses ziyarete geldiği memleketinde, doğduğu mağaranın turizme kazandırılacağını duygusal sözlerle sevenlerine duyurdu.

DOĞDUĞU MAĞARA MÜZE OLUYOR

Haliliye ilçesi Hızmalı Mahallesi'nde bulunan ve ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in doğduğu mağara olarak bilinen mağara, Haliliye Belediyesinin girişimleri ile müze oluyor. Kente gelen Şanlıurfalı sanatçı Tatlıses, yapılacak restore çalışmalarının ardından mağaranın müzeye dönüştürülerek, turizme kazandırılacağını söyledi. Düzenlenen kahvaltı programına Tatlıses ile birlikte Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ve Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli katıldı.

"MAĞARADA DOĞDUĞUM İÇİN İFTİHAR EDİYORUM"

Doğduğu mağaranın restore edilerek turizme kazandırılacağını anlatan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, "Fakir bir ailenin çocuğuydum. Mağarada doğduğum için de iftihar ediyorum. Allah daha sonra 'yürü ya kulum' dedi, çok şükür yürüdük. Her şey için şükür ediyorum. Doğduğum mağara, Haliliye Belediyesinin girişimleri ile müze olacak ve turizme kazandırılacak. Bunun için katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

OTEL YAPACAK

Tatlıses, turizm yoğunluğu dolayısıyla kentte bir otel de yapacaklarını ifade ederek, "Şehir merkezine de büyük bir otel kazandırmak istiyoruz. Turizme ve insanlara hizmet etmeyi seviyorum. Göbeklitepe dolayısıyla yatırım düşünüyorum. Turistler gelsin kalsın" ifadelerini kulandı.

"UÇAK SEFERLERİ ARTTIRILSIN"

İbrahim Tatlıses ayrıca kente gelmek için uçak bulmakta zorlandığını belirterek, 2019'un Göbeklitepe Yılı ilan edilmesi nedeniyle şehre uçak seferlerinin artırılmasını istedi.

"TATLISES DÜNYAYA MARKA OLMUŞ BİR İSİMDİR"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de sanatçı İbrahim Tatlıses'i kentte ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi, Tatlıses ile turizmin daha da canlanacağını aktaran Beyazgül, "Bu kadar lüks içerisinde yaşayan bir insanın mağarada doğduğuna kimse inanmıyordu. Haliliye Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat'ın gayretleriyle bu mekan turizme açılacak şekle getiriliyor. İnsanlar, Tatlıses'in nerede, nasıl yetiştiğini görecektir. İmkansızlıklar içerisindeyim kaderime küseyim yok, bunun en güzel örneği Tatlıses, gayret edip, mücadele ederek bugünlere gelmiştir. Kendisi tüm dünyaya marka olmuştur" diye konuştu.

İbrahim Tatlıses'in doğduğu mağara müze oluyor

İbrahim Tatlıses, Şanlıurfa, Haliliye, Magazin, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR (12)
X-RAY: BODRUM ORAK ADASININ DİLİ OLSADA KONUŞSA
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BAKS BANİ: o mağarının içine ibonun heykelini dikseler bence daha anlamlı olur
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TİM0135: Keşke mağarana geri dönsen!
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ADINIZI YAZIN: daha neler bide türbe diyip bez bağlasınlar ne dğerli isanlar var onları bu kadar sahip çıkılmadı
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BAKS BANİ: urfaya turist akını esnafın yüzü gülecek :)
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TEZGAHTAR YAŞAR: bir ayının doğduğu mağarayı görsek ne olur görmesek ne olur
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MEMLEKETİM: Magaradan geledigi belliii.
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8 2
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M.Y: Yaşlılık insanlara böyle saçma sapan işler yaptırıyor . .
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POYRAZ49: Tatlı ses Müzik sektörünün lokomotifi idi, yaptığı yanlışların ve şımarıklığının kurbanı oldu, oysa bu gün eğlence sektörünün ona çok ihtiyaçı vardır, Bu saatten sonra başka alanlarda başarılı olur mu bilmiyorum ama gönül ister ki olsun. Bu ülkeye bir çivi çakan kim olursa olsun Allah razı olsun kaldı, ki, sayın tatlısesın ticari hayatta da tecrübesi vardır baaşarılar diliyoruz
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EYL: tek kelime yazmak istedim. KARAKTERSİZ. . . . . . . . . . . .
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