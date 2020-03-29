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Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter, dün akşam koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Durumu hakkında sosyal medya hesabından bilgi veren Dörter "Lütfen 'Bana bir şey olmaz' demeyin, buluyor bu lanet virüs" diyerek takipçilerini uyarmayı ihmal etmedi.

29.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:53

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın uzun süredir beraber olduğu Levent Dörter koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Levent Dörter, yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlattı. Ünlü müzisyen, Instagram'da yaptığı paylaşımda "Bu akşam Covid-19 (Corona) belirtilerinden dolayı Acıbadem Maslak'a yatışım yapıldı. Burada her şey çok iyi, merak edilecek hiçbir şey yok. Sizlerin duasıyla ayağa kalkacağım inşallah" dedi.

"BANA BİR ŞEY OLMAZ DEMEYİN"

Dörter , bugün sosyal medya hesabından herkese şu uyarıda bulundu: "Dünden beri hiç bir telefona bakamadım. Arayan soran, geçmiş olsun dileklerini ileten herkes sağ olun. Ben evden dışarı sadece market için çıktım ya da marketten geleni eve aldım. Lütfen çok dikkatli olun ve kafanızı bile dışarı çıkartmayın. Özellikle naylon torbalara eldivensiz dokunmayın. Sakın 'Bana bir şey olmaz' demeyin. Buluyor bu lanet virüs."

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

"PSİKOLOJİM İYİ DEĞİL"

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ise sevgilisinin hastaneye kaldırılmasının kendisini sarstığını ve sosyal medya hesabından açıklama yaparak psikolojik durumunun iyi olmadığını söyledi. Dörter, kesin test sonuçlarının çıkmasını bekliyor.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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Dilan Çıtak’ın sevgilisi Levent Dörter, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Etiketler: İbrahim Tatlıses, Levent Dörter, Koronavirüs, Dilan Çıtak, Magazin

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Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

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Haberler ›› Magazin ››Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Magazin
Yorumlar (2)
RÜKNETTİN DEDE:Kimse zaruri olmakça evden çıkmasın.Gün birlik günü.Gün kovidi yenme günü.Sakaryalı hatun,Selam bıldırcınım.
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SAKARYALI HARUN:Ne diyorsun la TOP
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