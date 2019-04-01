İbrahim Tatlıses'in Müstakbel Gelini Yasemin Şefkatli'den İdo İtirafı: Bana Karıştığı Yok!

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo ile uzun süredir birlikte olan Yasemin Şefkatli, ilişkisi hakkında itirafta bulundu. Şefkatli, "İdo'nun bana karıştığı yok. Bana teklif gelse bana sorar. Hayır yapamazsın diye bir şey söz konusu değil." dedi.

İBRAHİM TATLISES TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo ile uzun süredir birlikte olan Yasemin Şefkatli, ilişkisi hakkında itirafta bulundu. Daha önce "Bizim ilişkimizde İdo ne derse o olur. Bu durum benim hoşuma gidiyor" diyen Şefkatli, İbrahim Tatlıses'ten teşekkür mesajı almıştı.

" İDO'NUN BANA KARIŞTIĞI YOK"

İdo'nun sevgilisi Yasemin Şefkatli'nin dizilerde rol almasına izin vermediği konuşuluyordu. Çift bu iddiaları yalanlarken Yasemin Şefkatli, "Yanlış lanse ediliyor. İdo'nun bana karıştığı yok. Bana teklif gelse bana sorar. Hayır yapamazsın diye bir şey söz konusu değil" dedi.

"İKİMİZDEN BİRİ ALTTAN ALIYOR"

İdo ise, "Ortak verdiğimiz bir karardı. Ben 'Yasemin'e 'Şunu yapmayacaksın ya da şuraya çıkmayacaksın' diye bir şey demiyorum. Sonuçta bir hayat birleştireceğiz. Bunun sonucunda bir şeyleri ikimizden biri alttan alıyor. Sağ olsun O da beni kırmıyor." diye konuştu. Yasemin Şefkatli, İdo'nun kendisine yasaklar koyduğu yönünde çıkan iddiaları yalanladı. Uzun zamandır yemeğe çıkamadıklarını belirten İdo Tatlıses, "Ne zamandır Yasemin'i yemeğe çıkaramıyordum. O da sinir yapıyordu. Bugün de onlardan biriydi. Güzel bir yemek yedik" diye konuştu.