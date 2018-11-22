İbrahim Tatlıses'in Nüfusuna Geçiyor

Dilan Çıtak
, babası İbrahim Tatlıses
'in nüfusuna geçmek için üvey babası Cem Çıtak'ın nüfusundan çıktı.
Şarkıcı Dilan Çıtak'ın, İbrahim Tatlıses'e açtığı babalık davasında mahkemenin, "Önce üvey babası Cem Çıtak'ın nüfusundan düşmesi gerektiğinden davanın askıya alınması" kararı üzerine, üvey babası Cem Çıtak'a açtığı "soybağının reddi" davası karara bağlandı. Bakırköy
9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Dilan Çıtak'ın tanıkları olarak kardeşi Berkay
Çıtak ile akrabaları Feriha Ergin katıldı. Duruşmada söz verilen Berkay Çıtak, "Dilan'ın babası Cem Çıtak değildir" dedi. Tanık Feriha Ergin de Dilan'ın babasının Cem Çıtak olmadığını belirterek, "Cem Çıtak ile Işıl Çıtak evlendiklerinde Dilan doğmuştu" ifadesini kullandı. Dilan Çıtak'ın avukatı Doğan Kılıç
davalarının kabul edilmesini talep etti. Mahkemece davanın kabulüne karar verildi.
(İHA)
22 Kasım 2018 Perşembe 11:51