Haberler » Magazin » İbrahim Tatlıses, kendisini cinsel istismarla suçlayan Sibel Gökçe'ye açtığı davayı kazandı - Magazin

İbrahim Tatlıses, kendisini cinsel istismarla suçlayan Sibel Gökçe'ye açtığı davayı kazandı

İbrahim Tatlıses, katıldığı bir programda kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyleyen eski oryantal Sibel Gökçe'ye açtığı davayı kazandı. Mahkeme, Gökçe'nin şarkıcıya 12 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

18.02.2020 10:07 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:41

Eski oryantal Sibel Gökçe, geçtiğimiz yıllarda Aramızda Kalsın isimli programa katılan İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses'in 20 yaşındayken kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Tatlıses'in Gökçe'nin sözleri üzerine açtığı tazminat davasında karar verildi.

60 BİN TL'LİK DAVA AÇTI

Günaydın'da yer alan habere göre: İbrahim Tatlıses hakkındaki cinsel istismar suçlamasının ardından "İftira ve hakaret içeren bu asılsız ifadeleriyle onurum kırıldı, itibarım zedelendi. Ben kimseye cinsel istismarda bulunmadım" diyerek Gökçe'yle birlikte TV kanalı, program yönetmeni ve yapımcısına 60 bin liralık tazminat davası açtı.

TATLISES'E 12 BİN TL ÖDEYECEK

Avukatı, hiçbir gerçekliği ve dayanağı olmayan bu çirkin ve asılsız iddia yüzünden müvekkilinin yaşantısının olumsuz yönde etkilendiğini belirtti. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada geçtiğimiz günlerde karar verildi.

Mahkeme Gökçe'nin Tatlıses'e cinsel istismar iftirası attığı 2013 yılından itibaren faiziyle 12 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

İbrahim Tatlıses, kendisini cinsel istismarla suçlayan Sibel Gökçe'ye açtığı davayı kazandı

İbrahim Tatlıses, Sibel Gökçe, Gökçe, Magazin


HABER YORUMLARI (7)
DİNO:yapmisdir kesin allahbliyo
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
BİR GARİB OSMANİYELİ:dansöz gibi kıvırma
Yayından Kaldır
3 1
Cevap yaz
ABECE:sibel gökçe ünlü mü ki kim o gı
Yayından Kaldır
4 2
Cevap yaz
DELİ:Hayatta inanmam yapmaz öyle şey:)))
Yayından Kaldır
7 7
Cevap yaz
BÜYÜK KEDİ:bencede yapmaz kedidir o kedi :))))
Yayından Kaldır
0 0
@@:yapma ya adamı tanımıyoruz sanki
Yayından Kaldır
3 0
ŞAHİN K:Bu sektörde bazı basamakları geçeceksin . Şimdiye gerçi yol olmuştur .
Yayından Kaldır
16 1
Cevap yaz
Magazin

Son Dakika Haberleri

10:56  DİB-MBSTS 2020 sınavı ne zaman? ÖSYM MBSTS kimler girebilir? MBSTS başvuru 2020
10:21  Umut Duygu kimdir? Umut Duygu nereli, kaç yaşında?
10:18  John Wick 2 filmi konusu nedir? John Wick 2 oyuncuları ve John Wick 2 özeti!
09:52  Burçin Terzioğlu kimdir? Burçin Terzioğlu, kaç yaşında nereli?
09:17  Ertem Eğilmez kimdir? Ertem Eğilmez nereli? Ertem Eğilmez biyografisi, hayatı
18.02.2020 11:57:04