İbrahim Tatlıses, kendisini cinsel istismarla suçlayan Sibel Gökçe'ye açtığı davayı kazandı

Eski oryantal Sibel Gökçe, geçtiğimiz yıllarda Aramızda Kalsın isimli programa katılan İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses'in 20 yaşındayken kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Tatlıses'in Gökçe'nin sözleri üzerine açtığı tazminat davasında karar verildi.

60 BİN TL'LİK DAVA AÇTI

Günaydın'da yer alan habere göre: İbrahim Tatlıses hakkındaki cinsel istismar suçlamasının ardından "İftira ve hakaret içeren bu asılsız ifadeleriyle onurum kırıldı, itibarım zedelendi. Ben kimseye cinsel istismarda bulunmadım" diyerek Gökçe'yle birlikte TV kanalı, program yönetmeni ve yapımcısına 60 bin liralık tazminat davası açtı.

TATLISES'E 12 BİN TL ÖDEYECEK

Avukatı, hiçbir gerçekliği ve dayanağı olmayan bu çirkin ve asılsız iddia yüzünden müvekkilinin yaşantısının olumsuz yönde etkilendiğini belirtti. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada geçtiğimiz günlerde karar verildi.

Mahkeme Gökçe'nin Tatlıses'e cinsel istismar iftirası attığı 2013 yılından itibaren faiziyle 12 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.