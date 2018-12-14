İbrahim Tatlıses'le Küs Olan Mahmut Tuncer'den Sert Tepki: Afrin Meselesinde Ona Kırıldım

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk olduk. Yıllar önce İbrahim Tatlıses'le barışma videosunu izleyen Tuncer, Tatlıses'le yine konuşmadığını ve artık arasada açmayacağını söyledi.

"İBRAHİM'LE YİNE KÜSÜZ"

Yıllar önce küs olduğu İbrahim Tatlıses'le rahmetli Osman Yağmurdereli'nin programında gözyaşları içinde barışan Mahmut Tuncer, görüntülerin yeniden gündeme geldiğini görünce duygusal anlar yaşadı. Tatlıses'le yine küs olduğunu söyleyen Tuncer, aralarında meseleyi şöyle anlattı: "İbrahim'le yine küsüz konuşmuyoruz, Osman abiyi görünce gözlerim doldu. Ankara'ya geldiğimde ilk tanıdığım sanatçılardan biriydi. Küsme nedenimiz iki kişinin arasında olan bir şeydir 3. kişiyi ilgilendirmez. Biz iki hemşehriyiz.

"AFRİN MESELESİNDE KIRILDIM"

Kalp kırıldığında bir daha yapılacak bir şey yok. İnsanlar ağzından çıkacak kelimelerin nereye gideceğine dikkat etmeli. İnsanlar ağızdan çıkanlara ve silahtan çıkan kurşuna dikkat etmeli. Afrin meselesinde kırılmıştım. Bizi davet etmemişlerdi bende o gün bir programa gittim.

"O ARASA BEN AÇMAM BEN ARASAM O AÇMAZ"

Programda bana 'seni davet ettiler mi?' dediler bende 'etmediler' dedim. Tatlıses, 'evlatlarımız için her yere seve seve gideriz' demiş. Sonra Tatlıses çıkıp 'biz herkesi davet ettik' demiş. Erkek adam erkek adama söyler sonra gelmeyenler için 'yusuf yusuf ettiler' dedi. Bende sonra tek başıma Afrin'e gittim. Benim davet etmediler açıklamamdan sonra böyle dedi. O arasa ben açmam ben arasam da o açmaz."

"YUSUF YUSUF'TAN GELMEDİLER"

Geçtiğimiz Nisan ayında bir grup sanatçı, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için Hatay'a gitmişti. Aralarında Ajda Pekkan, Seda Sayan, İbrahim Tatlıses, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu, Mustafa Sandal'ın da bulunduğu gruba milli sporcular ve gazeteciler eşlik etti.

İbrahim Tatlıses, ziyarete çağrılmadığı için sitem eden isimlere "Abicim herkese davetiye gönderildi. Yusuf yusuf'tan gelemedi kimse" diyerek bazı sanatçıların korktuğu için geziye katılmadığını iddia etmişti.