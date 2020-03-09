İbrahim Tatlıses, Muğla'da hemşehrisinin cenaze namazına katıldı
Sanatçı İbrahim Tatlıses, Muğla'nın Milas ilçesinde hayatını kaybeden Şanlıurfalı Adile Karaer'in cenaze namazına katıldı.
09.03.2020 18:58 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:16
Sanatçı İbrahim Tatlıses, Muğla 'nın Milas ilçesinde hayatını kaybeden Şanlıurfalı Adile Karaer'in cenaze namazına katıldı.
68 yaşında hayata gözlerini yuman Karaer için ilçedeki Ulu Camii'de cenaze töreni düzenlendi.
Törene Tatlıses'in yanı sıra Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Çöllüoğlu, Milas Gıda Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Sezgin, Karaer ailesi ve yakınları katıldı.
Tatlıses, cenaze namazının ardından Karaer ailesine taziyede bulundu. Karaer, cenaze namazının ardından Milas Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.
İbrahim Tatlıses, cenaze namazı sonrasında Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ile sohbet etti.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :İbrahim Tatlıses, Muğla'da hemşehrisinin cenaze namazına katıldı
Etiketler : İbrahim Tatlıses, Milas, Muğla, Güncel
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