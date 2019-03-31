31 Mart 2019, 14:57
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Oyunu İzmir'de Kullanan İbrahim Tatlıses: Her şeyin İzmir İçin Güzel Olmasını İstiyorum

İbrahim Tatlıses oyunu İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Mehmet Seyfi Eraltay Anadolu Lisesi'nde kullandı. Tatlıses bir süredir İzmir'de yaşadığını belirterek, "Her şeyin İzmir için güzel olmasını istiyorum." dedi.

Sanatçı İbrahim Tatlıses, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu İzmir'de verdi. Narlıdere ilçesindeki Mehmet Seyfi Eraltay Anadolu Lisesine gelen Tatlıses, bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Tatlıses, lisenin ek binasındaki 1118 numaralı sandıkta oy verdi.

"HER ŞEYİN İZMİR İÇİN GÜZEL OLMASINI İSTİYORUM"

Okuldan ayrılırken hayranlarıyla fotoğraf çektiren Tatlıses, yaptığı açıklamada, bir süredir İzmir'de yaşadığını hatırlattı. İzmir'i çok sevdiğini belirten Tatlıses, "Bu saatten sonra bir yere gidecek halim yok. Her şeyin İzmir için güzel olmasını istiyorum." diye konuştu.

İbrahim Tatlıses, İzmir, Magazin, Güncel
Kaynak: AA



YORUMLAR (5)
DÜRBÜNLÜ: Oyumu bende kullandım..herkese İYİ akşamlar dilerim.
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BİLO: senin oyundan hayır çıkmaz
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VATANDAŞ: Gideceğin yer varda bakalım orasi kabul edecek mi seni
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ÇEŞMELİ: Memleketine git.izmirde megri megri prim yapmaz.
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AMAN YARABBİİİ: Beynimden vuruulmuşa döndüm ibo
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