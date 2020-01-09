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İbrahim Tatlıses, program yapıp şarkı söyleyeceğini duyurdu

Büyük oğlunun açtığı yeni iş yerinde 68'inci yaşını kutlayan şarkıcı İbrahim Tatlıses, "Artık maymun gözünü açtı" diyerek program için çekimlere başlayacağını ve şarkı söyleyeceğini söyledi.

09.01.2020 09:41 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:58

2011 yılında silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Tatlıses, büyük oğlu Ahmet'in Etiler'de açtığı saç ekim merkezinde 68'inci yaşını kutladı. Muhabirlerle sohbet eden Tatlıses, yeni projelerinin de müjdesini verdi.

"AHMET EKECEK, DİLAN KESECEK BEN DE YEDİRECEĞİM"

Oğlunun yeni iş yerinde şarkıcı Ferman Toprak, Hakan Altun, Ümit Besen ve oyuncu Şafak Sezer'i ağırlayan Tatlıses, "Bu iş kellere yarayacak. Ahmet saç ekecek, Dilan tırnak kesecek, İdo giydirecek, ben de yedireceğim. Daha ne olsun" dedi.

"MAYMUN GÖZÜNÜ AÇTI"

Posta'da yer alan habere göre: Açılış töreninde yeni yaşını büyük bir pastayla kutlayan İbrahim Tatlıses, "İbo Show ne zaman başlayacak?" sorusuna şöyle cevap verdi: "Artık maymun gözünü açtı, gözlerimi yaptırdım. Yakında inşallah program hazırlayacağız, şarkı da söyleyeceğim."

9 SENE ÖNCE SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

2011 yılında silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Tatlıses, yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı yıllardır ekranlardan ve sahnelerden uzak kalmak zorunda kalmıştı.

İbrahim Tatlıses, program yapıp şarkı söyleyeceğini duyurdu

İbrahim Tatlıses, Şafak Sezer, Magazin


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HİJYEN:Kebabcida sacmi ektirilir, su ekibe bak !?
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