İbrahim Tenekeci: "Türkiye'de Dirayetli Bir Omurga Var"

Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen "Gündem Dışı Konuşmalar" programına konuk olan Şair ve Yazar İbrahim Tenekeci: " Türkiye 'de dirençli ve dirayetli bir omurga var. Ne yaparlarsa yapsınlar bunu kıramıyorlar. Bu coğrafyanın tamamı Türkiye'ye bakıyor. Türkiye sınırlı gücüne rağmen, elinden geleni yapıyor." şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen söyleşide, etkinliği yöneten Saadettin Acar'la sıcak ülke gündemi, düşünce, edebiyat ve kültür dünyasına ilişkin konular masaya yatırıldı.

Tenekeci: "Anadolu Baştan Aşağı Harp Sahası"

Edebi ve fikri yazılarıyla tanınan Şair ve Yazar İbrahim Tenekeci konuşmasının başında İdlib 'de şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı dileyerek: "Anadolu baştan aşağıya harp sahası, her beldesinde bizi ilgilendiren büyük bir savaş yapılmış. Ben 50 yaşındayım, kendimi bildim bileli bir terör olgusuyla karşı karşıyayız. Batı dünyasının kaybedip de geri alamadığı tek toprak parçası Anadolu. Bu nedenle korkunç bir hınç devam ediyor. Bu mantık ve düşünceyle hareket ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Son yıllarda yaşanan toplumsal olaylarda da Türk halkının sağlam bir duruş sergilediğine dikkati çeken Tenekeci, şöyle devam etti: "Yurt dışında yapılan çalışmalara bakıldığında her açıdan inanılmaz bir çabanın içindeyiz. Ne kadar bilgili olursanız olun, ayağa kalkmadıkça bu bilginin bir faydası olmaz."

Tenekeci: "Müslümanların Yaşadığı Ortamı Güzelleştirmesi Lazım"

Tenekeci, yakın tarihte bütün zorluklara ve imkânsızlıklara rağmen İslam Dünyası'yla da irtibat kurmak için çaba sarf edildiğini belirterek, bugün Türkiye'nin Filistin, Libya, Mali, Çad, Sudan, Arakan, Afganistan, Filistin, Irak ve Azerbaycan'ın da arasında bulunduğu çok geniş bir coğrafyaya bir şekilde dokunma imkânı bulduğunu söyledi.

Ülkedeki kültürel hayat, dergi ve yayıncılık alanlarında yapılan çalışmalara da dikkati çeken Tenekeci sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşini iyi yapacaksın, dergi çıkarıyorsan iyi dergi çıkaracaksın, kitap çıkarıyorsan özeneceksin. Türkçe'yi öğreneceksin. 'İnsan en çok vakit geçirdiği 5 kişinin ortalamasıdır.' derler. Her anlamda işimizi daha iyi yaparsak daha kalabalık oluyoruz. Mesela kibar olmamız lazım, kabalık insanları kırar, sürekli sayıyı eksiltir. Ayrıca biz Müslüman insanların yaşadığı ortamı güzelleştirmesi lazım, helal dairesinde kalarak tabii. Odamızı, ofisimizi estetik bir şekilde güzelleştirmemiz lazım. Yaratılan her şeyin ahşap, taş, ot da olsa bir ruhu vardır. Ben nesnelere de böyle bakıyorum."

Gençlere kitap tavsiyelerinde de bulunan Tenekeci, konuşmasının ardından kitaplarını imzaladı.