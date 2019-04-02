İbrahim Topuz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız TRABZON büyükşehir belediye başkan adayı İbrahim Topuz oldu. Bağımsız adayı İbrahim Topuz, TRABZON büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? TRABZON büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Bağımsız TRABZON büyükşehir belediye başkan adayı İbrahim Topuz ile ilgili seçim sonuçları ve TRABZON büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Bağımsız TRABZON büyükşehir belediye başkan adayı İbrahim Topuz oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte TRABZON büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. TRABZON aday yarışı ve TRABZON seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

TRABZON Seçim Bilgileri

TRABZON büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 2.215 olduğu belirlendi.

TRABZON büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 2.215 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

TRABZON büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 83,69 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

TRABZON büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 594.912 olduğu belirlendi.

TRABZON büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 497.876 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Bağımsız TRABZON Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Topuz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız TRABZON büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen İbrahim Topuz, TRABZON yarışında % 0,29 oranında aldığı oy ile 7'nci oldu. İbrahim Topuz toplamda 1.391 adet oy sayısına ulaştı.

Bağımsız TRABZON büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.