CHP Balıkesir Gömeç İlçesi Belediye Başkan Adayı İbrahim Torun Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP, Bilecik Pazaryeri İlçesi Belediye Başkan adayını belirledi. Bilecik Pazaryeri İlçesi Belediye Başkan adayı İbrahim Torun oldu. Peki, İbrahim Torun?

İBRAHİM TORUN KİMDİR?

Torun, 1969 yılında Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Pazaryeri'nde, liseyi ise Bilecik Meslek Teknik Lisesi Elektrik Bölümünde tamamladı. Anadolu Üniversitesi Enerji Bölümünde elektrik, üretim, iletişim, dağıtım alanında ön lisans eğitimini tamamladıktan sonra, aynı üniversitenin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde lisans eğitimi aldı. Bursa Teknik Üniversitesi İşletme Anabilim dalında da yüksek lisansını tamamladı.

PAZARYERİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU

Kamuda, enerji sektöründe birçok projede yer aldı. Atatürk, Gökçeköy Barajı ve Bursa Doğalgaz Çevrim Santralinin de dahil olduğu projelerde bulundu. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de CHP'den Bilecik, Pazaryeri Belediye Başkan adayı oldu.