İbrahim Usta'nın Acı Günü

Türkiye Futbol Federasyonu
Başkanvekili İbrahim Usta'nın annesi Emine Usta vefat etti. TFF
, Usta'nın annesinin vefatıyla ilgili başsağlığı mesajı yayınladı. Yayınlanan mesajda, "TFF Başkanvekili İbrahim Usta'nın annesi Emine Usta'nın vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.
Emine Usta'nın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Arsin
ilçesi Büyük Camii'sinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Merhume Emine Usta'ya Allahtan rahmet; İbrahim Usta ve ailesine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. - İSTANBUL
Türkiye Futbol Federasyonu
25 Kasım 2018 Pazar 12:43