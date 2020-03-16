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İbrahim Üzülmez, Boluspor Maçı Sonrası Açıklamalarda Bulundu

TFF 1.Lig'in 26. haftasında evinde Boluspor'u ağırlayan Bursaspor Timsah Arena'da oynanan maçı 1-1 berabere tamamladı. Maçtan sonra basın toplantısı düzenleyen teknik direktör İbrahim Üzülmez, maça iyi başladıklarını ancak basit hatalar yaptıklarını, beraberliğin Bursaspor için kayıp olduğunu söyledi.

16.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:00
TFF 1.Lig'in 26. haftasında evinde Boluspor 'u ağırlayan Bursaspor Timsah Arena'da oynanan maçı 1-1 berabere tamamladı. Maçtan sonra basın toplantısı düzenleyen teknik direktör İbrahim Üzülmez, maça iyi başladıklarını ancak basit hatalar yaptıklarını, beraberliğin Bursaspor için kayıp olduğunu söyledi. İbrahim Üzülmez, Boluspor Maçı Sonrası Açıklamalarda Bulundu

Kaynak: Dugout

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, İbrahim Üzülmez, Bursaspor, Boluspor, Spor

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