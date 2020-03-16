İbrahim Üzülmez, Boluspor Maçı Sonrası Açıklamalarda Bulundu
TFF 1.Lig'in 26. haftasında evinde Boluspor'u ağırlayan Bursaspor Timsah Arena'da oynanan maçı 1-1 berabere tamamladı. Maçtan sonra basın toplantısı düzenleyen teknik direktör İbrahim Üzülmez, maça iyi başladıklarını ancak basit hatalar yaptıklarını, beraberliğin Bursaspor için kayıp olduğunu söyledi.
16.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:00
TFF 1.Lig'in 26. haftasında evinde Boluspor 'u ağırlayan Bursaspor Timsah Arena'da oynanan maçı 1-1 berabere tamamladı. Maçtan sonra basın toplantısı düzenleyen teknik direktör İbrahim Üzülmez, maça iyi başladıklarını ancak basit hatalar yaptıklarını, beraberliğin Bursaspor için kayıp olduğunu söyledi.
Kaynak: Dugout
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, İbrahim Üzülmez, Bursaspor, Boluspor, Spor
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