İbrahim Üzülmez: En azından 3 oyuncu transfer etmek istiyoruz

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, transfere ilişkin yaptığı açıklamada "Bir aksilik olmazsa gece yarısına kadar bir oyuncudan haber bekliyorum. Olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum ama transfer sürecinde neyin ne olacağını bilemezsiniz. Bursaspor'a yakışacak, Bursaspor'u ileriye taşıyacak, Bursaspor taraftarını coşturabilecek bir oyuncu grubu transfer etmek istiyoruz" dedi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Bursaspor, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya'daki kampında sürdürüyor. Yeşil beyazlı kulübün teknik direktörü İbrahim Üzülmez, takımın son durumundan transfere kadar birçok konuda kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu.

"UMARIM BURADAKİ SİNERJİYİ LİG PERİYODUNA DA TAŞIRIZ"

İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten İbrahim Üzülmez, kampa geldikleri ilk günden itibaren hem saha şartları, hem oyuncuların antrenmanda gösterdikleri birliktelikten ötürü mutluluk duyduğunu belirtti.

Üzülmez, sözlerine şöyle devam etti: "Genç kardeşlerimizle tecrübeli oyuncularımız iyi kaynaştılar. Umarım buradaki sinerjiyi önümüzdeki Fatih Karagümrük maçıyla başlayacak lig periyoduna da taşırız. Kalan 3 günlük süreyi de en iyi şekilde değerlendirip kampı en iyi şekilde noktalamak istiyoruz."

"KAYBEDERKEN BİLE HERKESİN ALKIŞLAYABİLECEĞİ BİR TAKIM ORTAYA ÇIKARMAK İSTİYORUZ"

Kamp süresince antrenmanlarda gerek taktiksel açıdan, gerekse fiziksel açıdan oyuncularına yüklendiklerini kaydeden deneyimli teknik adam, Trabzonspor ile oynanan hazırlık maçı ve nasıl bir Bursaspor ortaya koymak istediklerine yönelik şöyle konuştu;

"Hazırlık maçlarının sonucu çok da önemli değil açımdan ama oyun olarak baktığınız zaman oyuncuların disiplinli, coşkulu, birbirleriyle yardımlaşarak oynamaları açıkçası beni çok mutlu etti. Trabzonspor iyi bir takım, onlar da rotasyon içerisinde olmalarına rağmen iyi bir şekilde mücadele etti. Bursaspor olarak ikinci yarı yapmamız gereken beraber hareket edebilmek, beraber hücuma çıkıp defansif görevlerimizi yerine getirebilmek. Saha içerisinde kaybederken bile herkesin alkışlayabileceği bir takım ortaya çıkarmak istiyoruz. Fiziksel açıdan mücadeleden kaçınmayan, maçın başlangıç düdüğü ile bitiş düdüğü arasında maksimum performans göstermeye çalışan grup oluşturmaya çalışıyoruz. Bunlar çok kolay değil ama Hatayspor maçındaki performans ile Menemenspor maçındaki performans çok farklı, biz bu performansı daha iyiye taşımak istiyoruz. Büyük bir taraftar kitlesine sahip bir camiadayız. Biz neler yapabileceğimizi oyuncularımıza anlatıyoruz, onlar da görevini yapacaktır. Trabzonspor maçındaki performanstan memnunum tabii bu maçlar ölçü değildir, bizim için gerçek maç Fatih Karagümrük maçıdır. Aynı ciddiyetle Konyaspor maçını oynayıp kampımızı tamamlamak istiyoruz."

"KAYBETMEYİ SEVMİYORUM"

Kaybetmeyi hiç sevmeyen bir teknik adam olduğunun altını çizen Üzülmez, "Kaybetmeyi kim ister ki? Kimse istemez, hiçbirimiz istemeyiz. Profesyonel bir iş yapıyoruz, kulübe bağlılığımız sadece maddiyat ile ölçülmemeli, maneviyat da çok önemli. Kulüplerimiz zaman zaman sıkıntılar yaşayabiliyor, bizim kulüplere verebileceğimiz şeyler var. Bu kontratları bize inanarak, güvenerek, Bursaspor camiasını bir yerlere taşıma amacıyla yapıyorlar. Bazen profesyonellik adı altında ama amatör ruhla yapmanız gerekiyor. Kazanmak istiyorum, kaybettiğimiz zaman mutsuz oluyorum. Bana da taraftarlarımızdan mesaj geldi, ısıran, agresif, sonuna kadar mücadele eden takım görmek istediklerini belirttiler. Taraftarın en doğal isteğidir bu. Biz de bunları oyuncularımıza anlatıyoruz. İşimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Basın önüne de çok çıkmayı sevmiyorum, sadece işimle ön planda olmak istiyorum. Taraftarlarımızın bizlere verdiği desteği en azından onlara aynı güzellikler içerisinde cevap vermek için yapmamız gereken mücadeleden kaçınmayan bir oyuncu grubu. Bu da antrenmandan geçer, istekten, coşkudan, birliktelikten geçer. İlk yarıdaki taraftarlarımız zaman zaman bazı maçlarda destek verildiğini gördüm, ikinci yarıda desteklerine çok ihtiyacımız var. Taraftarımız destek verdiği takdirde hep birlikte bu camiayı, sağlıklı bir şekilde limana yanaştıracağımızı düşünüyorum. Taraftarımızın da destek vereceğine yürekten inanıyorum" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE ÜÇÜNCÜ BÖLGEDE UZUN SÜRE TOP TUTAN TAKIM SAYISI BİR ELİN PARMAKLARINI GEÇMEZ"

Üçüncü bölgede top tutmanın kalite istediğini ve takımlar için bunun çok kolay olmadığını dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Türkiye'de üçüncü bölgede uzun süre top tutan takım sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Biz ilk yarıdaki takım analizini yaparken, çok hücum yapmayı, paslı oynamayı seven ama kontra ataklarda da sıkıntılar yaşayan bir takımdık. O kontra ataklar ki bu ligde, hücum oynarken defansif tedbirinizi elden bırakmamanız gerekiyor. Üçüncü bölgede oynamak isteyeceğiz ama futbol birinci bölgede oynanarak da bitirebilir. Bazı maçlar da olacaktır topu rakibe vereceğimiz, kontra atak oynayacağımız. Bursaspor'un camiasının en çok sevdiği şeydir üçüncü bölgede oynamak ama sadece üçüncü bölgeye yoğunlaştırırsak oyuncularımızı hata yaparız. Biz her üç bölgede de iyi oynayan bir takım ortaya çıkarmak istiyoruz. Parçaları bir araya getirirsek de özlenen Bursaspor'u ortaya çıkaracağımıza yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"GECE YARISINA KADAR BİR OYUNCUDAN HABER BEKLİYORUM, EN AZ 3 TRANSFER ETMEK İSTİYORUZ"

Son olarak transfer konusuna da değinen İbrahim Üzülmez, "Transfer süreci biraz çetin geçiyor. Çok kolay değildir, bazen oyuncu ile görüşüyorsunuz başka bir takım devreye giriyor, oyuncunun kafası çalışıyor, son dakikaya da kadar uğraşıyorsunuz. Başkanımızın da çok iyi niyetle çalıştığını biliyorum. Takımımızı ileriye taşıyabilecek en azından 3 oyuncu transfer etmek istiyoruz. Maddi açıdan takımların zor durumda olduğu bu süreçte bazen oyuncuları transfer etmek de bir süreçtir, o süreci biz de yaşıyoruz. Bugün inşallah bir aksilik olmazsa gece yarısına kadar bir oyuncudan haber bekliyorum. 2-3 günlük bir uğraşımız vardı, bir noktaya getirdik, bugün de olumlu ya da olumsuz haber bekliyoruz. Olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum ama transfer sürecinde neyin ne olacağını bilemezsiniz. Bursaspor'a yakışacak, Bursaspor'u ileriye taşıyacak, Bursaspor taraftarını coşturabilecek bir oyuncu grubu transfer etmek istiyorum. Önümüzde daha zamanımız var ama kafamda belirlediğim birkaç oyuncu var. Özellikle üçüncü bölgedeki oyunu oynayabilmek için rakibin kilidini açabilecek oyuncu grubuna ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu oyuncular üzerinde yoğunlaşıyoruz, inşallah gece yarısına kadar birini bitiririz" açıklamasında bulundu.