İbrahim Üzülmez'in İstanbulspor Maçı Sonrası Açıklamaları
Bursaspor’da Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, hiç beklemedikleri şekilde bir puan kaybettiklerini belirterek, “Biz hiçbir zaman ilk 2 hedefimizden kopmadık. Gönül kazanmak isterdi ama olmadı. Yolumuza devam edeceğiz” dedi.
09.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:21
Bursaspor 'da Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, hiç beklemedikleri şekilde bir puan kaybettiklerini belirterek, "Biz hiçbir zaman ilk 2 hedefimizden kopmadık. Gönül kazanmak isterdi ama olmadı. Yolumuza devam edeceğiz" dedi.
Kaynak: Dugout
Haberin Videosu :İbrahim Üzülmez'in İstanbulspor Maçı Sonrası Açıklamaları
Etiketler : İbrahim Üzülmez, Bursaspor, Spor
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