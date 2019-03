İbrahim Üzülmez: Karakterli Oyunculara Sahibim

Kaynak: DHA

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Futbol Takımı'nı Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde ağırladı. Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, futbolcular Selçuk Şahin, Ahmet Oğuz, Mert Nobre ve Ahmet İlhan görme engelli sporcularla penaltı yarışması yaptı. Gözleri kapalı penaltı atışlarında zorlanan futbolcular, görme engelli futbolunda gelen başarıdan ötürü sporcuları tebrik etti.Bu tip organizasyonlar içerisinde bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, "Burada hepimizin amacı Gençlerbirliği camiasını en iyi yerlere getirmektir. Şöyle baktığım zaman çok mutlu oldum sizlerle beraber bu sıcak ortamı paylaştığım için. Gönlümüz birdir. Kaliteli bir oyuncu grubuna sahibim, hangi oyuncuma söylersem işte takım kaptanım Selçuk başta olmak üzere kimleri isterseniz başta da ben her zaman bu organizasyonda olmaya varız. Bu rekabetin içerisinde belediyelerin daha fazla taşın altına elini sokması gerektiğini söylüyorsunuz. Aslında çok güzel bir çağrı yaptınız. Ben de katılıyorum. Rekabeti artırmak için belediyelerin, belediye başkanlarının zaten bu anlamda daha fazla çalışmaları lazım. Belediye başkanları seçildiği zaman hizmet tamam ama sportif anlamda böylesine güzel işlerin içerisinde daha fazla imzalarının olması gerektiğini düşünüyorum. Güzel bir çağrı yaptınız. Dolayısıyla onlara da buradan bir çağrımız olsun inşallah bu çağrımızı da duyarlar. Pazar günü de çok güzel bir seçim olacak. Seçimden sonra da belediye başkanlarımız inşallah size rekabet anlamında daha iyi bir takım oluşturacaklarını düşünüyorum" şeklinde konuştu.YUSUF SAYYIDAN: GÖRME ENGELLİLER FUTBOLUNU DÜNYA'YA TANITMAK İSTİYORUZSesi Görenler Futbol Ligi'ne dikkat çeken Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü başkanı Yusuf Sayyıdan şöyle konuştu: "Ülkemizde görme engelli futbolu pek tanınmıyor. Gençlerbirliği gerçekten Ankara'mızın güzide bir kulübü ve çok da seviyoruz. Lig başlamadan önce Gençlerbirliği'ni ziyaret edelim, kendileriyle tanışalım istedik. Çok da güzel oldu. Sağ olsun İbrahim hocam, yardımcı hocam Emrah hocam futbolcularla birlikte bizi çok güzel karşıladılar. 6 Nisan'da Türkiye Lig'lerinin 7'ncisi başlıyor. Biz 6 yıldır futbol şampiyonuyuz Görmeyenler Ligi'nde. 2019 sezonu içinde parolamız yine Türkiye şampiyonluğu. Biz kendi rekorumuzu kendimiz 7 kere şampiyon olarak kırmak istiyoruz. Bu anlamda tabi ki bizim de transferlerimiz oldu. Bizden gidenler oldu. Ama hedefimiz 7'nci şampiyonluğu elde etmek. Bu anlamda futbolda ve diğer branşlarda Çankaya Belediyesi'nin ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in çok büyük destekleri var. Belediye çalışanlarıyla birlikte bugün hepimiz buradayız. Hedefimiz 2019 şampiyonluğu. Çankaya Belediyesi Görme Engellilerin başarısı milli takımlara da yansıyor. Bugün Türkiye 8-28 Mart arası Japonya'da bir turnuvaya katıldı 10 sporcudan 7'si bizim sporcumuz. Biz bu anlamda sadece Çankaya Belediyesi değil, milli takımlarımıza da destek veriyoruz. Hasan hocam da söyledi yüzde 33'ü gibi güzel bir rakamla ve şu an 45 milli sporcumuz var çeşitli branşlarda ama dünyada her şehirde olduğu gibi futbol bir sektör. Biz de görme engelliler futbolunu Türkiye'ye ve Dünya'ya tanıtmak istiyoruz."Gençlerbirliği futbolcusu Ahmet Oğuz, "Bu arkadaşlarımızın topu görmeden sezileri ile oynaması çok zor bir şey. Bunu biz yapabilir miyiz, yapamayız. Bizi ziyaret etmeleri çok güzel bir şey, farklı bir etkinlik. Bizleri gerçekten mutlu ediyor. Onları anlayabiliyoruz, onların dertlerine ortak oluyoruz diyebilirim bir nevi" ifadelerini kullandı.Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Futbol Takımı ve milli takım antrenörü Hasan Yıldırım sıkı antrenman yaptıklarını belirterek," 6 Nisan'da ligimiz başlıyor. Ligin ilk maçında Bursa Belediyesi ile oynuyoruz. Son 6 yılın şampiyonu olarak sahaya ineceğiz. Onun hakkını da vereceğiz inşallah. Çalışıyoruz, antrenmanlarımız sıkı bir şekilde devam ediyor. 2019 sezonunun tüm spor kulüplerimize, antrenörlerimize ve sporcularımıza başarılı geçmesini dilerim. Sonunda şampiyon olanın biz olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:İbrahim Üzülmez'in açıklamasıYusuf Sayyıdan'ın açıklamasıAhmet Oğuz'un açıklamasıHasan Yıldırım'ın açıklamasıDetaylar