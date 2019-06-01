İbrahim Üzülmez, Kasımpaşa ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Kaynak: İHA

Kasımpaşa, Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Üzülmez, hedefleri olan bir camiaya geldiğini belirten Üzülmez, "İyi, mücadeleci ve sahaya karakter koyan bir takım ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Kaybederken de herkesin alkışlayabileceği bir takım ortaya çıkarmak istiyoruz" dedi.Kasımpaşa'da Mustafa Denizli'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna İbrahim Üzülmez getirildi. Lacivert-beyazlılar, bugün Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreni ile teknik direktör İbrahim Üzülmez ile 1 yıllık mukaveleye imza attı. Düzenlenen imza törenine Kasımpaşa Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç katıldı. Törende açıklamalarda bulunan Üzülmez, Kasımpaşa Başkanı Turgay Ciner'e teşekkür ederek, "Hayırlı olsun. Hedefleri olan bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Daha önce bıraktığımız güzel izleri burada da devam ettirmek istiyoruz. Bana bu imkanı sunan sayın başkan Turgay Ciner ve Mehmet Fatih Saraç abime çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu."Kaybederken bile alkışlanacağımız bir takım istiyoruz"Kasımpaşa'nın köklü bir camia olduğunu aktaran tecrübeli çalıştırıcı, "Bir hedefimiz var. Bu doğrultuda en doğru kararın burası olacağını düşünüyorum. Kasımpaşa, bu ligin köklü takımlarından. Daha önce bir karakter ortaya koymuştuk. Doğru işler yaptık. Bu bayrağı daha ileri taşımak en büyük hedefimiz. Zor bir görev ama zorlukların üstesinden gelebilecek karaktere sahibim. İyi, mücadeleci ve sahaya karakter koyan bir takım ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Kaybederken de herkesin alkışlayabileceği bir takım ortaya çıkarmak istiyoruz. Kazanırken ya da kaybederken herkesin alkışlayabileceği bir takım oluşturmayı amaçlıyoruz" açıklamasını yaptı."Örnek alınabilecek tesislerden biri"Kasımpaşa'nın büyük ve çok değerli tesislere sahip olduğunu vurgulayarak, "Müthiş bir ambiyans ve tesisler var. Türkiye'de bu tesisler çok önemli olduğunu düşünüyorum. Örnek alınabilecek tesislerden biri. En büyük hedefim bu takımı ileriye taşımak. Bir yapım ve karakterim var onu oyuncularıma aşılayıp, sahada formasına sahip çıkan, beraber oynayan hareket eden, sahada doğru işler yapan bir takım ortaya çıkarmak istiyoruz" diye konuştu."Süper Lig deneyimim var"Üzülmez, kendisinin Süper Lig deneyimi de olduğunu aktararak, "Sözleşmemiz 1 yıl. Zaten çalıştığım kulüplerde 2 yıllık sözleşmeyi çok az yaptım. 1 yıl istedim. Rize ve Gençlerbirliği'nde şampiyon olduk ama insanlar 'İbrahim Üzülmez şampiyon yapıyor ilk defa Süper Lig'de çalışacak' algısı var. O algıyı yıkmak istiyorum. Daha önce Gençlerbirliği'ni 13 puandan alıp, ikinci yarıyı 32'ye çıkarak, 45 puanla kapatmıştık. Yıllar geçtikçe bazı şeyler unutuluyor. Süper Lig deneyimim var" değerlendirmesini yaptı."Süper Lig'de başarıyı devam ettirmek istiyoruz"Deneyimli teknik adam, kendi yapısının lacivert-beyazlı kulüp ile özdeşleşeceğinin altını çizerek, "Hedef belirlemekten ziyade oynadığı futboldan keyif alan bir takım ortaya çıkarmak istiyorum. Gittiğim her takımda bir iz bıraktığımı düşünüyorum. Her başarıda bir emek var. Emek ve gözyaşı var. Biz bunları yaşadık. Süper Lig'de de bu başarıyı devam ettirmek istiyoruz. Yapım ve karakterimle bu camianın özdeşleşeceğini düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı."Doğru oyuncuyu bulup transfer etmek en büyük isteğimiz"İbrahim Üzülmez, doğru oyuncular transfer etmek istediklerini belirterek, "Doğru bir yapılanma, doğru bir kadro ve oyuncu grubuyla başlamak istiyoruz. Sezon başlarında yapılanma çok önemli, bunu doğru seçebilirsek, sezon içinde bunun meyvelerini görüyorsunuz. Hedeflere ulaşmak istiyorsak, yönetimle beraber doğru oyuncu profilini bulup transfer etmek en büyük arzumuz ve isteğimiz" şeklinde konuştu."Altyapıdan takıma oyuncu çıkarmak en önemli görevlerimizden birisi olacak"Üzülmez, Kasımpaşa'da görev yapacağı sürede altyapı ile ilgili çalışmalar yapacağını da söyleyerek, "Altyapıdan oyuncu çıkarmak, Süper Lig hocalarının en büyük hedeflerinden birisi olmalı. Çok yetenekli oyuncular var ama bir hedef belirlemiyorlar. Bu hedef çok önemli. Gençlere çok değer veriyorum ama mantalite anlamında çok iyileştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hedef belirleyip, çalışmak gerek. Berat Özdemir'i geçen sene çıkarttım. Mert Çetin, benle beraber Gençlerbirliği'nde önemli işler yaptı. Sonraki süreçte altyapıyla ilgili bilgiler alıp, altyapıdan da takıma oyuncu çıkarmak en önemli görevlerimizden birisi olacak" ifadelerini kullandı.Kasımpaşa Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç da Trezeuget'in transferi konusunda sorulan soruya ise şu cevabı verdi:"Şu anda Trezeguet'de bir şey yok. Kendisi tatilde. Gelince transfer varsa yönetim kuruluna iletir ve konuşur."Yapılan açıklamaların ardından Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, kendisini 1 yıllığına Kasımpaşa'ya bağlayan imzayı attı. - İSTANBUL