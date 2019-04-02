İbrahim Yıldırım Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP UŞAK belediye başkan adayı İbrahim Yıldırım oldu. BTP adayı İbrahim Yıldırım, UŞAK belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? UŞAK belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan BTP UŞAK belediye başkan adayı İbrahim Yıldırım ile ilgili seçim sonuçları ve UŞAK belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. BTP UŞAK belediye başkan adayı İbrahim Yıldırım oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte UŞAK belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. UŞAK aday yarışı ve UŞAK seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

UŞAK Seçim Bilgileri

UŞAK belediyesi için toplam sandık sayısının 474 olduğu belirlendi.

UŞAK belediyesi için açılan sandık sayısının ise 473 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

UŞAK belediyesi için katılım oranının ise % 85,99 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

UŞAK toplam seçmen sayısının ise 155.998 olduğu belirlendi.

UŞAK belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 134.137 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

BTP UŞAK Belediye Başkan Adayı İbrahim Yıldırım Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP UŞAK belediye başkan adayı olarak gösterilen İbrahim Yıldırım, UŞAK yarışında % 0,13 oranında aldığı oy ile 8'nci oldu. İbrahim Yıldırım toplamda 174 adet oy sayısına ulaştı.

BTP UŞAK belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.