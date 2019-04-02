İbrahim Yumuşak Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DSP Yalova belediye başkan adayı İbrahim Yumuşak oldu. DSP adayı İbrahim Yumuşak, Yalova belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Yalova belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan DSP Yalova belediye başkan adayı İbrahim Yumuşak ile ilgili seçim sonuçları ve Yalova belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. DSP Yalova belediye başkan adayı İbrahim Yumuşak oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Yalova belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Yalova aday yarışı ve Yalova seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Yalova Seçim Bilgileri

Yalova belediyesi için toplam sandık sayısının 245 olduğu belirlendi.

Yalova belediyesi için açılan sandık sayısının ise 245 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Yalova belediyesi için katılım oranının ise % 78,41 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Yalova toplam seçmen sayısının ise 82.964 olduğu belirlendi.

Yalova belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 65.048 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

DSP Yalova Belediye Başkan Adayı İbrahim Yumuşak Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DSP Yalova belediye başkan adayı olarak gösterilen İbrahim Yumuşak, Yalova yarışında % 0,31 oranında aldığı oy ile 7'nci oldu. İbrahim Yumuşak toplamda 194 adet oy sayısına ulaştı.

İbrahim Yumuşak Kimdir?

1963 yılında Mardin'de doğan İbrahim Yumuşak, TED Ankara Koleji ve AU Siyasal Bilgiler Fakültesindeki eğitiminden sonra Maliye Bakanlığı bursuyla gittiği ABD'de Western Michigan Universitesinde Ekonomi dalında yüksek lisans yaptı.

İş hayatına 1987 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulunda hesap uzmanı olarak başladı. Aynı bakanlıkta bakan özel danışmanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu ve Hesap Uzmanları Kurulunda Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Bilkent Universitesinde uzun yıllar vergi konusunda ders veren Yumuşak, vergi başmüfettişi unvanıyla memuriyetten emekli oldu. Memuriyet sonrası, özel sektörde üst düzey yöneticilik ve yeminli mali müşavirlik görevlerinde bulundu.

İbrahim Yumuşak, 2015 Temmuz ve Kasım aylarında yapılan genel seçimlere DSP'den Ankara 1. Bölge milletvekili adayı olarak katılmış, 27 Kasım 2016'da yapılan DSP 10. Olağan Kurultayında Parti Meclisi'ne seçildi. Partide halen genel başkan yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.

İbrahim Yumuşak, 31 Mart yerel seçimlerinde DSP'nin Yalova merkez belediye başkan adayı olarak gösterildi.

DSP Yalova belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.