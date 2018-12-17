17 Aralık 2018, 16:48
»»

Zlatan Ibrahimovic, Los Angeles Galaxy'de Kalacağını Açıkladı

Amerikan Ligi ekiplerinden Los Angeles Galaxy'de oynayan Zlatan Ibrahimovic, "MLS, seninle henüz işim bitmedi" diyerek takımda kalacağını açıkladı. Bilindiği üzere Ibrahimovic ile Milan ilgileniyordu.

Los Angeles Galaxy'de oynayan İsveçli santrafor Zlatan Ibrahimovic, transfer söylentilerine karşın takımında kalacağını açıkladı. Ibrahimovic, Los Angeles kentinin kısaltması LA ve ismini birleştirdiği "zLAtan" etiketiyle sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "MLS, seninle henüz işim bitmedi." ifadesini kullandı.

LOS ANGELES GALAXY'DE 22 GOL ATTI

37 yaşındaki golcü böylece ülkesinin Malmö kulübü başta olmak üzere kariyerine Avrupa liglerinde devam edeceği söylentilerine nokta koydu. Ibrahimovic, Los Angeles Galaxy formasını giydiği 27 maçta 22 gol ve 7 asist üretti.

Kaynak: AA

YORUMLAR (2)
BARON: Macera dolu Amerika
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
AEA: 27 Maç 22 gol 7 asist... bu tesadüf olamaz
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz