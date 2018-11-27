27 Kasım 2018, 11:33
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İbrahimovic'in Antalya'da Yaban Keçisi ve Domuz Avlamaya Geldiği Ortaya Çıktı

Dünyaca ünlü İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in, paylaştığı Türkiye fotoğraflarının sırrı ortaya çıktı. Ibrahimovic, Antalya'da yaban keçisi ile domuz avlamış.

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Los Angeles Galaxy'de forma giyen İsveçli Zlatan İbrahimovic, 36 milyon kişinin takip ettiği sosyal medya hesabından, Antalya'nın Finike ilçesindeki Beydağları'nı gösteren ve üstünde 'Seni seviyorum' ile 'Çok teşekkür ederim' yazılı iki fotoğraf paylaştı.

YABAN KEÇİSİ İLE DOMUZ AVLADI

Ünlü futbolcunun özel bir turizm şirketi aracılığıyla Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü'nün izniyle bölgede avlandığı ortaya çıktı. Elmalı ve Finike arasındaki dağlık bölgede İbrahimovic'in yaban keçisi ve domuz avladığı öğrenildi.

Diğer yandan, Finike'de bir akaryakıt istasyonunda ünlü futbolcuyu gören Yunus Emre Mutlu, yanında bulundurduğu Trabzonspor formasını imzalattırdı.

Zlatan İbrahimovic,Finike,Antalya
27 Kasım 2018 Salı 11:33