Ibrahimovic'e Benzerliğiyle Dikkat Çeken Basketbolcu: Sokağa Çıkamıyorum

Bosna Hersek asıllı İsveçli yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic'e yetenek açısından olmasa da fiziksel açıdan tıpatıp benzeyen Nihad Djedovic, Bayern Münih'te basketbol oynuyor.
"YOLDA HERKES BENİ DURDURDU"
Boşnak basketbolcu saçlarını uzatmasıyla, golcü futbolcuya olan benzerlik oranını artırırken, insanların kendisini Ibrahimovic zannetmesinden yakındı.
Verdiği röportajda geçtiğimiz yaz Paris'e gittiğini aktaran Djedovic, "3 günlüğüne Paris'teydim. Kaç kişinin beni durdurup benimle fotoğraf çekilmek istediğini sayamam. İnanılmazdı" itirafında bulundu.
Bosna - Hersek,basketbol
28 Kasım 2018 Çarşamba 17:49