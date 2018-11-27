27 Kasım 2018, 00:43
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Ibrahimovic'in Hesabından Türk Bayraklı Paylaşımlar!

Ibrahimovic

İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in Instagram hesabından Türk bayraklı dağ fotoğrafları paylaşılması herkesi şaşırttı.



ABD Ligi (MLS) takımlarından Los Angeles Galaxy'de forma giyen dünyaca ünlü İsveçli yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in Instagram hesabından Türk bayraklı dağ fotoğrafları paylaşılması kafaları karıştırdı.

Zlatan Ibrahimovic'in hikayesinde, "Çok teşekkür ederim" ve "Seni seviyorum" mesajlarıyla birlikte Türk bayraklı dağ fotoğrafları yer aldı.

37 yaşındaki golcünün hesabından neden böyle paylaşımlar yapıldığı anlaşılamazken, sosyal medyada, hesabının Türk hackerlar tarafından ele geçirildiğine yönelik iddialar da öne çıktı.

Öte yandan bir başka iddiada ise Zlatan Ibrahimovic'in av için Antalya Finike Beydağları'na geldiği öne sürüldü.

İşte o paylaşımlar



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