Haberler » Güncel » İbrahimovic'in İsveç'teki heykeline ırkçı saldırı - Haber

İbrahimovic'in İsveç'teki heykeline ırkçı saldırı

İsveçli futbolcu Zlatan İbrahimovic'in, Malmö'ye dikilen heykeli ırkçı saldırıya uğradı.

28.11.2019 00:46 | Son Güncelleme: 28.11.2019 00:46İbrahimovic'in İsveç'teki heykeline ırkçı saldırı
İsveçli futbolcu Zlatan İbrahimovic'in, 'ye dikilen heykeli ırkçı saldırıya uğradı.
Expressen gazetesinin haberine göre, İbrahimovic'in, İsveç Birinci Futbol Ligi (Allsvenskan) kulüplerinden Hammarby'nin hisselerinin yarısını satın aldığının duyulmasının ardından Malmö kentindeki heykeline saldırıldı.
Saldırganların, heykelin bulunduğu yere eski Yugoslavya'da kullanılan "Cigani dö" (Çingene'ye ölüm) şeklinde ırkçı slogan yazdığı bildirildi.

Malmö Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Jimmy Modin de heykele boya püskürtüldüğünü ve yakılmaya çalışıldığını belirtti.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İsveç, Malmö, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:45 BARTHOLOMEOS'UN EVİNE GİREN ŞÜPHELİLER KARTAL'DA SUÇÜSTÜ YAKALANDI (1)
01:45 BARTHOLOMEOS'UN EVİNE GİREN ŞÜPHELİLER KARTAL'DA SUÇÜSTÜ YAKALANDI (2)
01:44 Başakşehir'de 11. kattaki evinin camından düşen lise öğrencisi öldü
01:43 Bilecik Tiyatro Günleri sona erdi
01:43 Bürge'nin ölümüne neden olan sürücü Keşke ben ölseydim
00:20 AK Parti'den, İzmir'de Alevi vatandaşlara yönelik ifadelere ilişkin açıklama: Konu hassasiyetle takip ediliyor
00:02 Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesine karşı çıktı: İstanbul'a en büyük ihanet
23:57 17 yaşındaki Bürge'nin ölümüne neden olan sürücü: Çok pişmanım, keşke ben ölseydim
23:27 Selçuk Bayraktar'dan The Guardian'ın İHA iddiasına cevap: Sizden almadık, kendimiz ürettik
23:16 Şişli'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı yakalandı
23:12 Polisle çatıştılar! Patrik Bartholomeos'un evine giren hırsızlar yakalandı
14:31 Düzce'de selden zarar görenlerin ödemeleri haftaya gerçekleşecek
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
09:15 İstanbul'un göbeğinde yürek burkan görüntü! Cumhuriyet Anıtı önünde sızdı
09:05 Emmy Ödülü alan Haluk Bilginer, "Ev ne zaman müsait" diyen İrem Sak'a cevap verdi
28.11.2019 01:46:40