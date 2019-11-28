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İbrahimovic'in İsveç'teki heykeline ırkçı saldırı

İsveçli futbolcu Zlatan İbrahimovic'in, Malmö'ye dikilen heykeli ırkçı saldırıya uğradı.

28.11.2019 01:22 | Son Güncelleme: 28.11.2019 01:24
İsveçli futbolcu Zlatan İbrahimovic'in, 'ye dikilen heykeli ırkçı saldırıya uğradı.
Expressen gazetesinin haberine göre, İbrahimovic'in, İsveç Birinci Futbol Ligi (Allsvenskan) kulüplerinden Hammarby'nin hisselerinin yarısını satın aldığının duyulmasının ardından Malmö kentindeki heykeline saldırıldı.
Saldırganların, heykelin bulunduğu yere eski Yugoslavya'da kullanılan "Cigani dö" (Çingene'ye ölüm) şeklinde ırkçı slogan yazdığı bildirildi.
Malmö Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Jimmy Modin de heykele boya püskürtüldüğünü ve yakılmaya çalışıldığını belirtti.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
İbrahimovic'in İsveç'teki heykeline ırkçı saldırı

İsveç, Malmö, Güncel

Kaynak: AA


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