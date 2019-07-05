05.07.2019 16:57
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Ibrahimovic, Sabri ve Gerrard aynı kaderi paylaştı!

LA Galaxy'nin Toronto'yu 2-0 yendiği maçta golleri atan İbrahimovic'in ismi formasında yanlış yazıldı.

Amerika Ligi MLS'de LA Galaxy, Toronto ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada dünyaca ünlü İsveçli yıldız 2 gol atarak takımına galibiyeti getirdi.

Attığı gollerden daha çok konuşulan ise İbrahimovic'in formasında isminin yanlış yazılmasıydı. 37 yaşındaki golcünün isminin "Irbahimovic" yazılması sosyal medyada alay konusu oldu.

GERRARD DA AYNI KADERİ PAYLAŞMIŞTI

Daha önce de aynı şey İngiliz oyuncu Gerrard'ın da başına gelmişti. Bir dönem LA Galaxy takımında oynayan Gerrard'ın ismi "Gerrrad" şeklinde yazılmıştı.

Ülkemizde ise Galatasaray'ın eski oyuncusu Sabri Sarıoğlu aynı durumla karşı karşıya kalmıştı. UEFA Kupası'nda İspanyol temsilcisi Villareal'e 3-0 kaybettikleri maçta Sabri'nin adı "Sarbi" olarak yazıldı.

Ibrahimovic, Sabri ve Gerrard aynı kaderi paylaştı!

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Amerika Birleşik Devletleri, Toronto, Spor

YORUMLAR (3)
YAZINIZI ADINIZ..: la bu bizim irbaham işte. .
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REİSE SELAM CARSI: SABRİ REİİSSS
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ENES: Sabrıyla tek ortak yanları isimlerinin yanlış yazılması....
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