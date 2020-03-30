Ibrahimovic’ten MLS’e Damga Vuran Başlangıç

2018 yılının başında MLS takımlarından Los Angeles Galaxy'e transfer olan Zlatan Ibrahimovic , yeni takımıyla ilk maçına 31 Mart'ta aynı şehirden rakipleri Los Angeles FC'ye karşı çıktı. Rakiplerine karşı 3-1 gerideyken 71. dakikada oyuna giren Zlatan Ibrahimovic, oyuna girdikten beş dakika sonra bu harika golle eşitliği sağladı ve MLS'e 'Zlatan artık burada!' mesajı verdi.

Kaynak: Dugout