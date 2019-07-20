İbrahim Kalın'dan dikkat çeken Kıbrıs Barış Harekatı mesajı

Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü İbrahim Kalın ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kişisel Twitter hesabından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Barış ve Özgürlük Bayramı ile ilgili mesaj yayımladı.

Kalın mesajında, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümünde şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı vesilesiyle tekrar ifade etmek isteriz ki Türkiye, Kıbrıslı kardeşlerimizin her daim yanında olmaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU: KKTC'NİN ARTIK TANINMASI LAZIM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümünü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, mesajında "1974 Kıbrıs Barış Harekatı dış politikada attığımız en önemli adımlardan birisidir. Soydaşlarımız katledilirken kimse seyirci kalmadı. Şimdi Kıbrıs politikasının da artık değişmesi lazım. Yeni bir sürecin, yeni bir hamlenin atılması gerekiyor. KKTC'nin artık tanınması lazım. Türkiye'nin yeni bir siyaseti ve yeni bir hamleyi sürdürmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ECEVİT VE DENKTAŞ'I ANDI

Videonun sonunda Kılıçdaroğlu'nun "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü ve KKTC'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlu olsun. Harekatın yıl dönümünde şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Genel Başkanım Bülent Ecevit ve KKTC'nin ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı saygıyla anıyorum" ifadelerine yer verdi.

ÇELİK: HAREKAT ZULME KARŞI YAPILDI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili, Twitter'dan şu mesajı yayınladı;

"Kıbrıs Barış Harekatı, zulme karşı barışı tesis etmek için yapılmıştır. Kıbrıs'taki kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağımızı, onların hukukunu her daim koruyacağımızı tüm dünyaya göstermiştir.

Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz!"

BİNALİ YILDIRIM'DAN KIBRIS MESAJI

Eski Başbakan Binali Yıldırım ise Kıbrıs Harekatı ile ilgili Twitter'dan şu mesajı yayımladı;

"Ay yıldızlı bayrağımızı Kıbrıs semalarında dalgalandıran, İstiklâl marşımızı Kıbrıs'ın göğünde yankılandıran aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle yâd ediyorum. Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 45. yıl dönümü kutlu olsun."

KARAMOLLAOĞLU: ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUZ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili, Twitter'dan şu mesajı yayınladı;

"Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümünde merhum Erbakan Hocamız başta olmak üzere harekatta emeği geçenleri ve şehitlerimizi rahmetle anıyor, Kıbrıs davamızın tavizsiz devam ettiği bir süreç temenni ediyorum."