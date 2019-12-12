Haberler » Güncel » 'İBS Anne, Bebek, Çocuk Fuarı' yarın başlayacak - Haber

"İBS Anne, Bebek, Çocuk Fuarı" yarın başlayacak

"İBS Anne, Bebek, Çocuk Fuarı", yarın Harbiye İstanbul Kongre Merkezi'nde kapılarını açacak.

12.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:30
"İBS , , Çocuk Fuarı", yarın İstanbul Kongre Merkezi'nde kapılarını açacak.
İBS Fuar'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Annelik Doğanda Var" temasıyla sekizincisi düzenlenecek fuarda, 15 bin metrekare kapalı alanda 100'ün üzerinde firma ve 300'den fazla marka ürünlerini tanıtacak.
Fuarda, müzisyen Özgün, Ece Vahapoğlu, Burcu Kara, Nefise Karatay, Ceyda Düvenci, Müge Boz, Pelin Akil, Akasya Asıltürkmen, Seren Fosforoğlu, pedagog Tansu Oskay, Prof. Dr. Norma Razon, astrolog Elvan Yarma, diyetisyen Dilara Koçak, bebek hemşiresi ve hamile eğitim uzmanı Ayşe Öner, yazar Şebnem Burcuoğlu'nun da aralarında bulunduğu anneler ile uzman doktorlar, üç gün boyunca ebeveynlerle bir araya gelecek.
Fuar kapsamında, İBS Sahne'de animasyonlar, illüzyon gösterileri, konser ve tiyatro gibi etkinlikler olacak.
Yeni ürün ve hizmetlerin tanıtılıp indirimli fiyatlarla satılacağı fuar, 15 Aralık'ta sona erecek.

Harbiye, Bebek, Anne, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:06 Mehmet Baransu'nun eski eşi tanık olarak dinlendi - Haber
19:06 Sahte sanılarak el konulan içki ve sigaralarını 1 yıl sonra geri aldı - Haber
19:06 Bodrum'da kaçak yapılaşmayla mücadele daha etkin yapılacak - Haber
19:03 İzmir'de denizden kadın cesedi çıktı - Haber
18:59 Avrupa Boks Şampiyonu Güneri'nin adı yaya köprüsüne verildi - Haber
17:57 Gökçek, "masör" iddialarına cevap verdi: İftirayı atanı biliyorum - Haber
17:15 Mert'in ölümüne neden olan o parça otopsiyle çıkarıldı - Haber
16:56 Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı - Haber
16:52 Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı - Haber
16:50 Görenler hayretler içinde kaldı! Boyundan büyük balığı taşımakta zorlandı - Haber
12.12.2019 19:11:21