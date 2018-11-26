İBS Anne, Bebek Ve Çocuk Fuarı İçin Geri Sayım

'Yaratıcı Annem, İlham Perim' teması ile bu yıl yedinci kez düzenlenecek etkinlikte, Ceyda Düvenci, Akasya Asıltürkmen, Prof Dr. Norma Razon, Hande Birsay, Buse Terim, Alper Kul, Yazar Şermin Yaşar ve daha pek çok önemli isim yılın son günlerinde ebeveynlerle bir araya gelecek.

AİLE FESTİVALİ İBS BU YIL ÇOK DAHA RENKLİ GEÇECEK

İBS Sahne bölümünde lezzet atölyeleri, zumba ve dans şovların yanı sıra fuar alanında kurulacak sahada çocuklar için basketbol ve voleybol atölyeleri yapılacak. Ünlü basketbolcu Şaziye İvegin de üç gün boyunca annelerle birlikte sağlıklı lezzetler atölyesi yaparak bu konudaki deneyimlerini paylaşacak.Her gün 100 ziyaretçiye yüzlerce lira değerinde ürün çantasının hediye edileceği fuarda, yapılacak yarışmalarla da ziyaretçilere yüzbinlerce liralık hediye dağıtılacak.

Her yıl pek çok ebeveyn ve çocuğun katıldığı ve unutulmaz anların yaşandığı İBS bu yıl da minik ziyaretçileri ve aileleri için oldukça renkli etkinlik takvimi hazırladı. Temanın ruhuna uygun olacak şekilde anne ve çocukların bir arada eğlenip vakit geçirebileceği alanlarda sergiler, atölye çalışmaları, sohbet buluşmaları, dans gösterileri ve yarışmalar bunlardan sadece bir kaçı… Dünyanın en güzel ve ayrıcalıklı özelliklerden biri olan anne-baba görevlerini bakış açıları ve çocuğa yönelik yaklaşımları ile fark yaratan pek çok ünlü anne, baba ve konusunda uzman başarılı isimler İBS sohbetlerinde ebeveynlerle bir araya gelerek tecrübelerini ve izlenimlerini ebeveynlerle paylaşacak.

HER YIL FARKLI NE YAPABİLİRİZ DİYE ARAŞTIRMA YAPIYORUZ

Aynı zamanda kendisi de bir anne olan Boyut Grup Genel Müdürü Seçil Fida; ''Her yıl fuar öncesi bir önceki yıldan farklı ne yapabiliriz diye araştırma yapıyoruz. Son trendleri yakından takip edip, hem ebeveynleri hem de çocukları yakalayabileceğimiz etkinlik, sohbet içerikleri ve aktiviteler tasarlıyoruz. Normal zamanda görmeye fırsat bulamadıkları, alanında başarılı önemli, ünlü isimlerle ziyaretçilerimizi bir araya getirerek hayatlarına farkındalık katmaya özen gösteriyoruz. Bilgili, donanımlı ve sağlıklı ebeveynler sağlıklı nesiller yetiştirir, bu yüzden her yıl olduğu gibi bu yıl da Boyut Group Ailesi olarak onları seçkin isimlerle bir araya getireceğiz'' diye konuştu.

HÜLYA YILDIRIM ÇOCUKLARLA ZUMBA YAPACAK

İBS Sahnede ise tema dışı etkinliklerin yer alacağı fuarda, Potanın Perileri ile basketbol ve UNO Akademi ile voleybol şovları gerçekleşecek. Ünlü zumba hocası Hülya Yıldırım da üç gün boyunca anne ve çocuklarla zumba atölyeleri yapacak.

PERİ OKULU ÇOCUKLARI BEKLİYOR

Eğlencesi bol İBS'de yer alacak "Peri Okulu"nda çocukları sihirli üç gün bekliyor. İmagineer Kids'in Renkler Atölyesi'nde çocuklar renklerin çılgın dünyasında unutulmaz anlar yaşayacaklar. Alanında başarılı aktivite merkezlerinin hocaları ile çocuklar jimnastiği ilk kez deneyimleyecekler. Çocuklar için kurgulanan Baby Disco ve Hamile Annelerin ağırlanacağı eğlenceli Baby Shower Partisine tüm İBS ziyaretçileri davetli.

YÜZLERCE ZİYARETÇİYE 250 LİRA DEĞERİNDE ÜRÜN ÇANTASI HEDİYE

İBS Fuar bu sene ailelerin yüzünü çok güldürecek; Fuar süresince 300 ziyaretçiye yüzlerce lira değerinde ürün çantası hediye edilecek. Birbirinden ünlü markalara ait puset, oto-koltuk, bebek yatağı, çocuk hijyen malzemesi, oyuncak ve kıyafetin hediye olarak verildiği İBS yarışmaları ise sosyal medya kanalları üzerinden başladı ve 14 - 16 Aralık tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde devam edecek. Yarışmalara isteyen herkes İBS Anne, Bebek, Çocuk Fuarı'nın "facebook, instagram ve twitter" adreslerinden katılabilir.

Çok konuşan, çok öğreten, çok eğlendiren aile festivali İBS'de üç gün boyunca Türkiye'nin güvenilir ve başarılı markaları da hazır bulunacak. En yeni ürün ve hizmetlerini ebeveynlere anlatacak olan markalar, çılgın indirimlerle ziyaretçilerine cazip fiyatlar sunacak. Yıllardır başarıyla adından söz ettiren IBS, bu yılda Anne, Bebek, Çocuk fuarıyla aileleri konusunda uzman, başarılı markalarla bir araya getirerek onlara cazip fiyatlarla alışveriş ve eğlence dolu günler yaşatmayı amaçlıyor.