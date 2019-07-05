05.07.2019 11:25
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IBS: Mersin Limanı'nın sigorta bedeli 5.0 milyar lira

IBS: Mersin Limanı

IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği, Türkiye'nin en büyük konteyner limanı olan Mersin Limanı'na 5.0 milyar lira bedel ile üç yıl boyunca hizmet verecek.

IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği, Türkiye'nin en büyük konteyner limanı olan Mersin Limanı'na 5.0 milyar lira bedel ile üç yıl boyunca hizmet verecek.
IBS bu süre içinde, liman varlıklarında oluşabilecek hasarlar, çalışanların başına gelebilecek zararlar, emtialarda oluşacak hasarlar, bir olay sonucu limanın kapanması ya da faaliyetin durması gibi konuları kapsayan riskleri üstlenecek.
IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. Genel Müdürü Murat Çiftçi, "Liman sahasının büyüklüğü, ekipmanlar, sorumluluklar ve faaliyetin durması gibi riskler göz önüne alındığında 5 milyar liraya yakın bir sigorta bedelimiz bulunuyor" dedi ve ekledi:
"IBS olarak tüm bu riskler ışığında farklı teminatlar sağlayan poliçeler dizayn ederek, sunduk. Bu süreçte deneyimli teknik ve hasar ekiplerimizle hizmet vereceğiz. Potansiyel riskleri doğru okuyup kapsamlı bir risk yönetimi yaparak, hasarı olmadan engellemek çok önemli.
"Mersin Limanı dışında limanların ve dolayısıyla liman sigortacılığının öne çıktığı diğer şehirlerimiz ise İstanbul, Kocaeli, İzmir, Tekirdağ ve Bursa'dır." (Fotoğraflı)


- İstanbul
Kaynak: DHA
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