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Ibsa Cv Coo 7 Palmas: 3-0

Yağmur YETİMOĞLU / SALON: Burhan FelekHAKEMLER: Lisa Danica Viktorini (Slovakya), Kristaj Vanaveski (Estonya)TÜRK HAVA YOLLARI: Şeyma Ercan, Büşra Şahin, Aneta Havlickova, Elise Anne Buijs, Freya Aelbrecht, Özge Kırdar (Berin Yıldırım, Ceylan Arısan, Yasemin Özel, Gökbudak Aydınlar)IBSA CV CCO...

03.12.2019 18:25 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:25Ibsa Cv Coo 7 Palmas: 3-0

Yağmur YETİMOĞLU/

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Lisa Danica Viktorini ( ), Kristaj Vanaveski (Estonya)

TÜRK HAVA YOLLARI: Şeyma Ercan, Büşra Şahin, Aneta Havlickova, Elise Anne Buijs, Freya Aelbrecht, Özge Kırdar (Berin Yıldırım, Ceylan Arısan, Yasemin Özel, Gökbudak )

IBSA CV CCO 7 PALMAS: Ja Souza de Rodrigues, Sara Manzano, Wiwi Gadelha, Erika Mercado, Raquel Brun, Lydia Alonso (Claudia Caballero, Cla Hernandez, Javie Plasencia, Fernandez Folgueira)

SETLER: 25-22, 25-21, 25-15

SÜRE: 71 dakika (25, 25, 21)

CEV Challenge Kupası 16'lı final turu ilk maçında Türk Hava Yolları (THY) evinde konuk ettiği İspanyol temsilcisi Ibsa CV CCO 7 Palmas'ı 25-22, 25-21 ve 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Oldukça çekişmeli geçen ilk sette daha az hata yapan Türk Hava Yolları ilk seti 25-22 kazanmayı başardı ve maçta 1-0 öne geçti. İkinci sete hızlı bir giriş yapan ev sahibi farkı çift hanelere kadar çıkardı ve oyunun sonlarına rahat girdi: 21-11. Aldığı moladan sonra toparlanan İspanyol temsilcisi oyunun sonlarında farkı 4'e kadar indirmesine rağmen Türk Hava Yolları bu seti de 25-21 kazandı ve setlerde 2-0 öne geçti. Üçüncü sette rahat bir oyun sergileyen Türk Hava Yolları bu sette de rakibine 25-15'lik üstünlük sağladı ve hem seti hem de maçı kazanmayı başardı.

CEV Challenge Kupası 16'lı final turu ikinci maçında Türk Hava Yolları (THY), Ibsa CV CCO 7 Palmas takımı ile iki tarafın anlaşması gereği İstanbul'da karşılaşacak. Burhan Felek Salonu'nda oynanacak mücadele yarın saat 16.30'da başlayacak.



Türk Hava Yolları, Berin Yıldırım, Aydınlar, Slovakya, Spor

Kaynak: DHA

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