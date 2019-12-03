Ibsa Cv Coo 7 Palmas: 3-0

Yağmur YETİMOĞLU/

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Lisa Danica Viktorini ( Slovakya ), Kristaj Vanaveski (Estonya)

TÜRK HAVA YOLLARI: Şeyma Ercan, Büşra Şahin, Aneta Havlickova, Elise Anne Buijs, Freya Aelbrecht, Özge Kırdar (Berin Yıldırım, Ceylan Arısan, Yasemin Özel, Gökbudak Aydınlar

IBSA CV CCO 7 PALMAS: Ja Souza de Rodrigues, Sara Manzano, Wiwi Gadelha, Erika Mercado, Raquel Brun, Lydia Alonso (Claudia Caballero, Cla Hernandez, Javie Plasencia, Fernandez Folgueira)

SETLER: 25-22, 25-21, 25-15

SÜRE: 71 dakika (25, 25, 21)

CEV Challenge Kupası 16'lı final turu ilk maçında Türk Hava Yolları (THY) evinde konuk ettiği İspanyol temsilcisi Ibsa CV CCO 7 Palmas'ı 25-22, 25-21 ve 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Oldukça çekişmeli geçen ilk sette daha az hata yapan Türk Hava Yolları ilk seti 25-22 kazanmayı başardı ve maçta 1-0 öne geçti. İkinci sete hızlı bir giriş yapan ev sahibi farkı çift hanelere kadar çıkardı ve oyunun sonlarına rahat girdi: 21-11. Aldığı moladan sonra toparlanan İspanyol temsilcisi oyunun sonlarında farkı 4'e kadar indirmesine rağmen Türk Hava Yolları bu seti de 25-21 kazandı ve setlerde 2-0 öne geçti. Üçüncü sette rahat bir oyun sergileyen Türk Hava Yolları bu sette de rakibine 25-15'lik üstünlük sağladı ve hem seti hem de maçı kazanmayı başardı.

CEV Challenge Kupası 16'lı final turu ikinci maçında Türk Hava Yolları (THY), Ibsa CV CCO 7 Palmas takımı ile iki tarafın anlaşması gereği İstanbul'da karşılaşacak. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak mücadele yarın saat 16.30'da başlayacak.