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İç Anadolu Bölgesi'nde 4 il için zirai don uyarısı

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de bugün oluşabilecek zirai dona karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

20.03.2020 10:50 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:50
İç Anadolu Bölgesi'nde 4 il için zirai don uyarısı
Konya , Karaman , Aksaray ve Niğde 'de bugün oluşabilecek zirai dona karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün bölgede hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece azalması bekleniyor.
Gün içinde parçalı ve çok bulutlu bir hava öngörülürken, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin aralıklı hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Ülkeyi etkileyen soğuk ve yağışlı sistemle birlikte, Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de orta kuvvette ve yer yer kuvvetli zirai don beklendiğinden zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Aksaray, Karaman, Konya, Niğde, Güncel

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