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İç Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için kar ve zirai don uyarısı

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray için kar ile zirai don uyarısında bulunuldu.

17.03.2020 10:46 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:46
İç Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için kar ve zirai don uyarısı
Konya , Karaman , Niğde ve Aksaray için kar ile zirai don uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünün günlük hava tahmin raporuna göre, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da bugün başlayacak yağışlar, yarın kuvvetli ve yer yer yoğun kara dönüşecek.
Yarın aralıklarla devam etmesi beklenen kar nedeniyle buzlanma, don, tipi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Öte yandan, soğuk ve yağışlı havanın cumaya kadar süreceği, bu illerde orta ve yer yer kuvvetli zirai don görüleceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Karaman, Aksaray, Niğde, Konya, Güncel

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