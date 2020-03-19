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İç Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için kar ve zirai don uyarısı

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray için kar ile zirai don uyarısında bulunuldu.

19.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:10
İç Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için kar ve zirai don uyarısı
Konya , Karaman , Niğde ve Aksaray için kar ile zirai don uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 8'inci Bölge Müdürlüğünün günlük hava tahmin raporuna göre, söz konusu 4 şehirde yer yer kar yağışı görülecek.
Yarına kadar aralıklarla devam etmesi beklenen kar nedeniyle buzlanma, don, tipi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Bu kentlerde orta ve yer yer kuvvetli zirai don görüleceği de tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Karaman, Aksaray, Niğde, Konya, Güncel

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