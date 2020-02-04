Haberler » Güncel » İç Anadolu'da 4 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı - Haber

İç Anadolu'da 4 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

04.02.2020 14:44 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:44İç Anadolu'da 4 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
, , ve Aksaray'da yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede çarşamba günü saat 06.00'dan itibaren ertesi gün gece saatlerine kadar etkili olacak rüzgar, güneybatıdan kuvvetli, Konya, Karaman ve Niğde'de ise fırtına şeklinde esecek.
Kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Karaman, Niğde, Konya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:30  Naylon nasıl yazılır? TDK'ya göre laylon mu, naylon mu?
16:46  Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:16  Künt travma nedir? Künt travma nasıl olur?
15:51  Cenan Adıgüzel kimdir? kaç yaşında Cenan Adıgüzel biyografisi!
15:18  Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir? Eltilerin Savaşı oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti!
4.02.2020 18:16:38