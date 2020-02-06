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İç Anadolu'da 4 ilde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.

06.02.2020 10:10 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:10İç Anadolu'da 4 ilde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
, , ve Aksaray'da sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünün günlük hava tahmin raporuna göre, bölgede sabah saatlerinden geceye kadar etkili olacak rüzgarların güneyli yönlerden kuvvetli, Konya, Karaman ve Niğde'de ise yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Yoğun yağış bekleniyor
Öte yandan Konya'nın güney ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Seydişehir, Akören, Derebucak, Yalıhöyük, Ahırlı, Bozkır, Güneysınır, Hadim ve Taşkent'te yer yer çok kuvvetli, metrekareye 50 ila 80 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. Yağışların Alacabel geçidi başta olmak üzere bin 500 metre üzeri yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışı şeklinde olması tahmin ediliyor.
Bu bölgelerde kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Karaman, Niğde, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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