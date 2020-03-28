İç Anadolu'da koronavirüs tedbirleri
Nevşehir, Yozgat, Sivas, Kayseri, Kırıkkale, Niğde ve Kırşehir'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler sürdürülüyor.
28.03.2020 17:51 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:52
Nevşehir , Yozgat , Sivas , Kayseri, Kırıkkale, Niğde ve Kırşehir 'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler sürdürülüyor.
Kırşehir
Kırşehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde otobüs seferlerinin sınırlandırılmasıyla ilgili tedbir alındı.
Terminalin bağlı olduğu Kırşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Sefer Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun alacağı karar doğrultusunda çalışma yürüteceklerini söyledi.
Kurulun belirleyeceği bir ekibin otogardaki seferleri denetleyeceğini anlatan Çelik, sabahtan bu yana terminale herhangi otobüs giriş çıkışı olmadığını kaydetti.
Kırşehir
Kırşehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde otobüs seferlerinin sınırlandırılmasıyla ilgili tedbir alındı.
Terminalin bağlı olduğu Kırşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Sefer Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun alacağı karar doğrultusunda çalışma yürüteceklerini söyledi.
Kurulun belirleyeceği bir ekibin otogardaki seferleri denetleyeceğini anlatan Çelik, sabahtan bu yana terminale herhangi otobüs giriş çıkışı olmadığını kaydetti.
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Kaynak: AA