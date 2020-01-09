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İç Anadolu'da kültür sanat

İç Anadolu'da kültür sanat etkinlikleri tiyatro ve konserle devam edecek.

09.01.2020 09:50 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:50İç Anadolu'da kültür sanat
İç Anadolu'da kültür sanat etkinlikleri tiyatro ve konserle devam edecek.
Kayseri'de sanatçı Uğur Yücel, "Azınlıkta Kaldık" adlı oyunuyla bugün sahnede olacak.
Kadir Has Gösteri ve Sanat Merkezi'ndeki oyun, saat 20.30'da izleyiciyle buluşacak.
11 Ocak'ta ise Kayseri Hacı Bektaş Veli Kültür Derneği'nce düzenlenen "Dört ses bir nefes" etkinliğinde sanatçılar Tolga Sağ, Muharrem Temiz, Özlem Taner, Metin Karataş bir araya gelecek.
Kadir Has Kültür Merkezi'ndeki konser saat 19.00'da başlayacak.
Sivas
Sivas Devlet Tiyatrosu "Kargo" adlı oyunu sahneleyecek.
Tess Berry-Hart'ın yazdığı ve Filiz Alpgezmen'in yönettiği, müziğini Artun Hoinic'in yaptığı oyunda Ozan Kalkan, Selçuk Veysel Zurnazanlı, İnanç Keteci ve Özge Tepe rol alıyor.
Oyunda, yersiz yurtsuz kalmış, evlerinden ayrılmak zorunda bırakılmış bir grup gencin, fırtınanın ortasında güçlükle ilerleyen eski bir konteyner gemisindeki hikayeleri anlatılıyor.

Oyun, bugün ve yarın saat 19.30'da, 11 Ocak Cumartesi saat 14.00 ve 19.30'da seyirciyle buluşacak.
Nevşehir
Nevşehir Belediyesi tarafından Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde 11 Ocak Cumartesi düzenlenecek etkinlikte tiyatro ekibi Mahşer-i Cümbüş, sanatseverlerle buluşacak.
Burak Satıbol, Özlem Türay, Ayça Işıldar Ak, Ayhan Taş ve Yiğit Arı'nın rol alacağı doğaçlama oyunun biletlerinin 5 liradan satılacağı, elde edilecek gelirle kentteki engelli vatandaşlara akülü araba alınacağı bildirildi.
Etkinlik, saat 19.30'da başlayacak.

İç Anadolu, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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