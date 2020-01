İç Anadolu'da kültür sanat etkinlikleri devam ediyor. Sivas Devlet Tiyatrosu, "Düş Yakamdan" komedi oyununu seyircilerle buluşturacak.Mustafa Arıkoğlu'nun yazdığı, Nesimi Kaygusuz'un yönettiği oyunda, zengin ama mutsuz bir çiftin yolunda gitmeyen evliliklerini kurtarmak için tatile giderken bindikleri uçağın düşmesi sonucu ıssız bir adada mahsur kalmaları anlatılıyor.Çift, bir yandan hayatta kalmanın çarelerini ararken diğer yandan da evliliklerini sorgulamak ve birbirini tanımak için bolca vakit bulmaları konu edilen oyunda, kalabalıkların arasında ıssızlaşan insanlar ve aynı evde yaşarken yabancılaşan aileler anlatılıyor.Oyunda Filiz Uysal, Can Atak ve Ufuk Bostancı rol alıyor.Oyun, Atatürk Kültür Merkezi'nde bugün ve yarın saat 19.30'da, 25 Ocak Cumartesi 14.00 ve 19.30'da izlenebilecek.KayseriKayseri'de kültür sanat etkinlikleri kapsamında 25 Ocak'ta Talas Belediyesi Tiyatro Akademisince hazırlanan "Kare Ülkesine Yolculuk" çocuk oyunu küçük tiyatroseverlerle buluşacak.Talas Belediyesi Konferans Salonu'nda saat 12.00 ve 14.00'te sahnelenecek oyun, ücretsiz izlenebilecek.Kadir Has Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 27 Ocak'ta, Nedim Saban'ın yönettiği "Şen Makas" oyunu saat 20.00'de sahneye konulacak.28 Ocak'ta da "Ölün Bizi Ayırana Dek" adlı 2 perdelik komedi oyunu tiyatroseverlerle buluşacak. Ebru Cündübeyoğlu ve Hakan Yılmaz'ın başrolde olduğu oyun, Kadir Has Gösteri ve Sanat Merkezi'nde saat 20.00'de sahnelenecek.NevşehirNevşehir Belediyesinin Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde 25 Ocak Cumartesi günü düzenleyeceği etkinlikte, "Şen Makas" tiyatro oyunu sahneleniyor.Paul Portner'in yazıp Özgür Yetkinoğlu'nun uyarlamasıyla seyirciye aktarılan oyunda Melek Baykal, Veysel Diker, Ebru Saçar, Cem Güler, Özgür Yetkinoğlu ve Jess Molho sahnede tiyatroseverlerle buluşacak.Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, oyunun biletlerinin 5 liradan satılacağı, elde edilecek gelirle kentteki engelli vatandaşlara akülü araba alınacağı bildirildi.Etkinlik, saat 19.30'da başlayacak.