İç Anadolu'da normalleşme süreci başladı

Sivas, Kırıkkale, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kullanıma kapatılan birçok iş yeri ve mekanlar normalleşme adımları kapsamında yeniden açıldı.

01.06.2020 10:35 | Son Güncelleme: 01.06.2020 10:41
Sivas, Kırıkkale, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kullanıma kapatılan birçok iş yeri ve mekanlar normalleşme adımları kapsamında yeniden açıldı.
Niğde
Yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla kentte Dr. Sami Yağız Caddesi, Cumhuriyet Meydanı'nda trafik yoğunluğu gözlemlendi.
Gerekli tedbirlere uyarak saat 22.00'ye kadar hizmet verecek lokanta, restoran, çay ocağı gibi işletmelerde ise yoğunluk görülmedi.
Spor salonu işletmecisi Nebi Karan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni normalleşme sürecinde gerekli bütün hazırlıkları yaptıklarını belirterek, rezervasyonla belli kontenjan doğrultusunda bugün itibariyle müşteri kabul etmeye başladıklarını söyledi. İç Anadolu’da normalleşme süreci başladı

Kaynak: AA

Etiketler: Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Niğde, Güncel, Haber

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