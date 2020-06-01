İç Anadolu'da normalleşme süreci başladı

Nevşehir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında, Nisan ayında trafiğe kapatılan Atatürk Bulvarı ulaşıma açılırken, kentin ana caddelerinde araç ve insan yoğunluğu oluştu.

01.06.2020 10:51 | Son Güncelleme: 01.06.2020 10:56
Nevşehir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında, Nisan ayında trafiğe kapatılan Atatürk Bulvarı ulaşıma açılırken, kentin ana caddelerinde araç ve insan yoğunluğu oluştu.
Uzun bir aradan sonra yeniden hizmete başlayan lokanta, kafe, pastane ve kahvehane gibi işletmeler, sabah erken saatlerden itibaren maske ve sosyal mesafe kuralına riayet edilerek müşteri kabulüne başladı.
Pastane işleten İshak Alkan, AA muhabirine, hazırlıklara geceden başladıklarını, sabaha karşı ürettikleri ürünleri müşterilerin beğenisine sunduklarını, bu şekilde hizmet vermeyi özlediklerini kaydetti.
Tedbirlerin meyvesini vererek en kısa sürede koronavirüs salgınından tamamen kurtulmayı ümit ettiklerini dile getiren Alkan, "Bizim ve çalışanlarımız için zorlu bir süreç oldu. Bundan sonra benzer durumların yaşanmamasını diliyorum. Yeni sürecin ülkemiz ve milletimiz adına kazançlı olmasını temenni ediyorum." dedi. İç Anadolu’da normalleşme süreci başladı

Kaynak: AA

Etiketler: Atatürk Bulvarı, Nevşehir, Sabah, Güncel, Haber

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